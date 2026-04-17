Voigt streng voor experiment bij ploeg Van der Poel en voor UAE-blunders: "Ik was sprakeloos"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Voigt streng voor experiment bij ploeg Van der Poel en voor UAE-blunders: "Ik was sprakeloos"
Pech valt in Parijs-Roubaix niet uit te sluiten. Hoe je ermee omgaat, is bepalend. Bij Van der Poel liep van alles mis en bij Pogacar eigenlijk ook. Het is dan zonde als je op het einde net wat tijd of energie tekort komt.

Bij  Alpecin-Premier Tech was er het befaamde probleem van de pedalen. Bij de ploeg wijzen ze zelf naar andere auto's die het Bos van Wallers blokkeerden, maar Jens Voigt blijft streng voor Alpecin-Premier Tech. "Parijs-Roubaix is niet de juiste dag voor experimenten. Dit is niet het moment om te innoveren", zegt hij bij Eurosport.

"Parijs-Roubaix is waarschijnlijk de belangrijkste wedstrijd na de Tour de France en de WK's", vervolgt hij. "Er zijn veel onzekerheden. Er zijn veel mogelijkheden tot mechanische problemen. Ik zou die zo veel mogelijk proberen minimaliseren. Tests kunnen vooraf worden gedaan, maar tijdens de koers moet iedereen hetzelfde systeem gebruiken."

Goede bedoelingen Philipsen tevergeefs

Dat was dus niet het geval, want Jasper Philipsen reed niet met dezelfde pedalen als Mathieu van der Poel. Dat besef was op het moment zelf niet aanwezig. Anders zou Philipsen zijn fiets niet afgestaan hebben aan Van der Poel. "Natuurlijk staan de renners onder druk. Philipsen had goede bedoelingen, maar die leiden niet altijd tot goede uitvoering."

Ook Pogacar reed lek en daar gingen ze bij UAE ook niet al te best mee om. "In het begin was ik sprakeloos toen ik zag dat geen van zijn vier teamgenoten een geschikte fiets voor hem had. Ik was verrast dat niemand aanbood zijn fiets te wisselen. Dat was een van de blunders die Pogacar duur te staan kwam in deze Parijs-Roubaix."

Niet eerste sprintnederlaag Pogacar

Pogacar maakte nog de oversteek naar de kop van de koers, maar verloor dus in de sprint van Van Aert. Het is niet de eerste keer dat Pogacar zoiets meemaakt. Aangezien hij vaak voor zeges gaat in klassiekers en in ritten van grote ronden, maakt hij dikwijls mee dat hij een sprint wint, maar ook dat hij verliest.

Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen

Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen

07:00
Na de Roubaix-gekte: Van Aert en Sarah genieten tijdens een heerlijke avond van de ontspanning

09:00
Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak

07:30
Axel Merckx heeft zorgen over de strijd die vader Eddy Merckx levert na de vele operaties

08:00
Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

16:00
Verrassend: zoontje van Bakelants teleurgesteld na overwinning van Van Aert in Roubaix

21:30
🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

19:00
Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

18:00
Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

20:30
🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

20:00
'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

18:30
Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

17:00
Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

16:30
🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

15:00
Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

14:00
José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

13:30
Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

13:00
Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

12:30
Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

12:00
Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

11:00
Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

10:00
"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

16/04
Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

16/04
Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

16/04
Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

16/04
Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

16/04
"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

15/04
Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

15/04
"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

15/04
"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

15/04
"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

15/04
"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

15/04
🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

15/04
Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

15/04
Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

15/04
📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

15/04

