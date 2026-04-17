Voigt streng voor experiment bij ploeg Van der Poel en voor UAE-blunders: "Ik was sprakeloos"

Pech valt in Parijs-Roubaix niet uit te sluiten. Hoe je ermee omgaat, is bepalend. Bij Van der Poel liep van alles mis en bij Pogacar eigenlijk ook. Het is dan zonde als je op het einde net wat tijd of energie tekort komt.

Bij Alpecin-Premier Tech was er het befaamde probleem van de pedalen. Bij de ploeg wijzen ze zelf naar andere auto's die het Bos van Wallers blokkeerden, maar Jens Voigt blijft streng voor Alpecin-Premier Tech. "Parijs-Roubaix is niet de juiste dag voor experimenten. Dit is niet het moment om te innoveren", zegt hij bij Eurosport.

"Parijs-Roubaix is waarschijnlijk de belangrijkste wedstrijd na de Tour de France en de WK's", vervolgt hij. "Er zijn veel onzekerheden. Er zijn veel mogelijkheden tot mechanische problemen. Ik zou die zo veel mogelijk proberen minimaliseren. Tests kunnen vooraf worden gedaan, maar tijdens de koers moet iedereen hetzelfde systeem gebruiken."

Goede bedoelingen Philipsen tevergeefs

Dat was dus niet het geval, want Jasper Philipsen reed niet met dezelfde pedalen als Mathieu van der Poel. Dat besef was op het moment zelf niet aanwezig. Anders zou Philipsen zijn fiets niet afgestaan hebben aan Van der Poel. "Natuurlijk staan de renners onder druk. Philipsen had goede bedoelingen, maar die leiden niet altijd tot goede uitvoering."

Ook Pogacar reed lek en daar gingen ze bij UAE ook niet al te best mee om. "In het begin was ik sprakeloos toen ik zag dat geen van zijn vier teamgenoten een geschikte fiets voor hem had. Ik was verrast dat niemand aanbood zijn fiets te wisselen. Dat was een van de blunders die Pogacar duur te staan kwam in deze Parijs-Roubaix."

Niet eerste sprintnederlaag Pogacar

Pogacar maakte nog de oversteek naar de kop van de koers, maar verloor dus in de sprint van Van Aert. Het is niet de eerste keer dat Pogacar zoiets meemaakt. Aangezien hij vaak voor zeges gaat in klassiekers en in ritten van grote ronden, maakt hij dikwijls mee dat hij een sprint wint, maar ook dat hij verliest.