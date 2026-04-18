Toon Aerts op het matje geroepen door de jury na de Brabantse Pijl

Heel wat renners werden na de Brabantse Pijl nog bestraft met een gele kaart. Onder meer Toon Aerts kreeg werd op de bon geslingerd door de jury.

Het opvallendste incident in de Brabantse Pijl gebeurde op zo'n 47 kilometer van de streep tussen Martin Svrcek (Soudal Quick-Step) en Sandy Dujardin (TotalEnergies). Zij kregen het even aan de stok met elkaar.

Svrcek en Dujardin krijgen het met elkaar aan de stok

Beide renners zaten achteraan het peloton, waar er een versnelling was. Dujardin leek Svrcek te hinderen en de Slovaak van Soudal Quick-Step gaf Dujardin een tikje met zijn hand, de Fransman reageerde meteen terug.

De jury liet het incident niet onbestraft en gaf hen allebei een gele kaart, een boete van 100 Zwitserse frank en een aftrek van 10 UCI punten. Al waren dat niet de zwaarste straffen die werden uitgedeeld.

Ook gele kaarten voor Aerts en Van der Breggen

Toon Aerts van Lotto-Intermarché ging ook op de bon "omdat hij op voetpaden of fietspaden had gereden die geen deel uitmaakten van het parcours". Zijn straf was zelfs zwaarder dan die van Svrcek en Dujardin.

Aerts kreeg een gele kaart, een boete van 200 Zwitserse frank boete en een aftrek van 15 UCI-punten. De Nederlandse Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) kreeg een boete voor "een fietspositie aannam waarmee ze andere rensters in gevaar bracht".





De Nederlandse ploeggenote van Lotte Kopecky kreeg ook een gele kaart, een stevige boete van 500 Zwitserse frank boete en 15 UCI-punten aftrek.