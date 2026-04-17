Onverwacht in de Brabantse Pijl: Kopecky onthult reden voor annulering van reis naar Hongkong

Lotte Kopecky staat onverwacht dan toch aan de start van de Brabantse Pijl. Ze annuleerde een trip naar Hongkong, waar ze normaal op de piste zou rijden dit weekend.

Voor het eerst sinds 2020 staat Lotte Kopecky nog eens aan de start van de Brabantse Pijl. Die wedstrijd stond echter ook niet initieel op haar programma, maar Kopecky voerde nog een verandering door in haar programma.

Geen Hongkong, wel Brabantse Pijl

Dit weekend zou ze een Wereldbeker op de piste rijden in Hongkong, maar door de oorlog in het Midden-Oosten gaat dat niet meer door. "De vliegtuigtickets waren niet zo flexibel meer", legt Kopecky uit bij Sporza.

En dus maakte Kopecky de keuze om haar trip naar Hongkong te annuleren en toch de Brabantse Pijl te rijden. Dat heeft ook het voordeel dat Kopecky geen jetlag moet verwerken, volgende week zondag rijdt ze ook nog Luik-Bastenaken-Luik.

Wint Kopecky voor het eerst de Brabantse Pijl?

De Brabantse Pijl staat nog niet op het palmares van Kopecky, in 2020 werd ze vierde. "Het is een hele mooie koers, een hele lastige wedstrijd ook. Maar ik heb zin om te koersen. Met onze ploeg kunnen we hier aanvallend koersen."



Roubaix-winnares Koch en wereldkampioene Vallières lijken de twee grootste concurrenten te gaan worden. Voor SD Worx-Protime zal het vooral zaak worden om de koers zelf in handen te nemen en Kopecky aan de winst proberen te helpen.