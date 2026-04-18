Pogacar, Van der Poel én Van Aert niet in de Amstel: De Wolf en Gilbert geven hun ongezouten mening

Jeroen Deheegher
Foto: © photonews

Na weken van spektakel zijn Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert er zondag niet bij in de Amstel Gold Race. Philippe Gilbert en Dirk De Wolf tonen echter begrip voor hun keuzes.

Met Remco Evenepoel staat er zondag maar één renner van de top vijf van de Ronde van Vlaanderen ook aan de start van de Amstel Gold Race. Pogacar, Van der Poel, Van Aert en Pedersen zijn er allemaal niet. 

Gilbert begrijpt keuze van Pogacar

Bij Pedersen hoeft dat niet te verbazen, de Deen reed de Nederlandse klassieker nog nooit. Tadej Pogacar won in 2023 en werd vorig jaar tweede, dit jaar staat de wereldkampioen niet aan de start in Maastricht. 

Philippe Gilbert toont wel begrip voor de keuze van Pogacar. "Hij heeft zoveel geïnvesteerd in de Ronde van Vlaanderen en Roubaix, dan heb je een weekje nodig om je klimmersbenen terug te vinden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Geen Van Aert en Van der Poel in de Amstel Gold Race

Ook Van der Poel en Van Aert, de winnaars van 2019 en 2021, komen niet aan de start. Van Aert won vorig jaar het sprintje om de vierde plaats, Van der Poel is er voor het tweede jaar op rij niet bij in Nederlands Limburg. 

Al begrijpt Dirk De Wolf ook dat Van der Poel en vooral Van Aert ervoor kiezen om de Amstel Gold Race niet meer te rijden. Van Aert won met Parijs-Roubaix zijn droomkoers en heeft nog weinig te winnen in de Amstel. 

"Om dan tegen een vers blik renners, want dat krijgen we, af te gaan… Dat willen die mannen niet. Logisch", stelt De Wolf. Remco Evenepoel is dan ook torenhoog favoriet om voor het eerst de Amstel Gold Race te winnen. 

