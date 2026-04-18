Nog meer topfavoriet: Evenepoel ziet nog eens twee concurrenten afhaken voor de Amstel

Remco Evenepoel wordt steeds meer de uitgesproken favoriet voor de Amstel Gold Race. Tadej Pogacar en Paul Seixas komen niet aan de start en nu hebben nog twee concurrenten afgehaakt voor de Nederlandse klassieker.

Geen Pogacar en Ayuso in de Amstel

Na zijn derde plaats van vorig jaar mikt Remco Evenepoel dit jaar op de zege in de Amstel Gold Race. Met wereldkampioen Tadej Pogacar en toptalent Paul Seixas moet Evenepoel dus al geen rekening houden.

Zij hadden de Amstel Gold Race niet op hun programma gezet. Eerder deze week had Juan Ayuso al moeten afhaken, de Spanjaard van Lidl-Trek kampt met een virus en houdt hem weg uit de Ardennen.

Healy past met breuk voor de Ardennen

Dat is ook het geval voor Ben Healy. De Ier van EF Education-EasyPost werd drie jaar geleden nog tweede in Amstel Gold Race, maar moet nu afhaken door een kleine en niet-verplaatste breuk in zijn heiligbeen.

"Dit is verschrikkelijk", reageert de Ier op het missen van de heuvelklassiekers. "Ik probeer er niet te veel aan te denken, maar het zal balen zijn om op tv naar de Ardennenklassiekers te kijken. Zo gaat dat nu eenmaal in de wielersport. Het is gewoon zoals het is."

Knie van Pidcock nog niet hersteld

Ook Tom Pidcock moest al afhaken voor de Amstel Gold Race. De Brit van Pinarello-Q36.5 is nog niet hersteld van zijn valpartij in de Ronde van Catalonië eind maart, waarbij vooral zijn knie stevig werd geraakt.



