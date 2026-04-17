Gianni Vermeersch snapte ophef rond communicatie Evenepoel niet en vindt niet dat er gelogen is

Remco Evenepoel keert dit weekend terug in competitie. Voor Gianni Vermeersch wordt het zondag dan weer de afsluiter van wat al een lang voorjaar geweest is.

Zondag staan ze samen aan de start van de Amstel Gold Race. Het wordt de eerste koers van Evenepoel sinds zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Iedereen weet nog dat Evenepoel pas enkele dagen voor die wedstrijd zijn deelname bekendmaakte. Hij en zijn ploeg kregen toen het verwijt dat ze maandenlang gelogen hadden.

Bij een terugblik op die hele heisa snapt Gianni Vermeersch nog altijd niet goed dat het zoveel heeft losgemaakt, in negatieve zin dan. "Ik vind het allemaal een beetje vrij bizar dat er zoveel om te doen was. Ik denk dat je als renner nog altijd beslist wanneer je bekendmaakt dat je aan een wedstrijd deelneemt", neemt hij het op voor Evenepoel.

Gianni Vermeersch vindt het woord 'leugens' te zwaar uitgedrukt

Daar heeft Vermeersch absoluut gelijk in. Of er dan hierover ronduit gelogen moet worden, is dan weer een heel andere zaak. "Liegen... Je kunt dat niet echt liegen noemen", vindt Vermeersch. "Het is gewoon zo dat je als renner niet verplicht bent of iets bekend te maken als je er geen zin in hebt." Dat is het recht van een renner, meent Vermeersch.

Er was veel ophef voor wat het maar voorstelde, vond de meesterknecht van Evenepoel. "Ik vond dat er allemaal veel om te doen was. Het ging er gewoon om dat Remco zelf en ook wij als ploeg de perfecte voorbereiding konden hebben." Dat is ook prima gelukt, want Evenepoel debuteerde sterk in de Ronde van Vlaanderen met een derde plek.

Evenepoel is enorm gegroeid

Lees ook... Ex-Tourwinnaar en ex-wereldkampioen discussiëren over Evenepoel: "Hij kan Pogacar verslaan ... in Luik"›

Sterk debuteren is geen evidentie, zelfs niet voor een toptalent als Evenepoel. Zijn eerste kasseikoersen als prof reed hij in 2019. Het was niet zo dat hij toen een rol van betekenis speelde in Nokere Koersen en de Bredene Koksijde Classic. Het toont alleen maar aan hoe Evenepoel gegroeid is in al die jaren.