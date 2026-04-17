Kevin Vanbuggenhout
| Reageer
Gianni Vermeersch snapte ophef rond communicatie Evenepoel niet en vindt niet dat er gelogen is
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel keert dit weekend terug in competitie. Voor Gianni Vermeersch wordt het zondag dan weer de afsluiter van wat al een lang voorjaar geweest is.

Zondag staan ze samen aan de start van de Amstel Gold Race. Het wordt de eerste koers van Evenepoel sinds zijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Iedereen weet nog dat Evenepoel pas enkele dagen voor die wedstrijd zijn deelname bekendmaakte. Hij en zijn ploeg kregen toen het verwijt dat ze maandenlang gelogen hadden.

Bij een terugblik op die hele heisa snapt Gianni Vermeersch nog altijd niet goed dat het zoveel heeft losgemaakt, in negatieve zin dan. "Ik vind het allemaal een beetje vrij bizar dat er zoveel om te doen was. Ik denk dat je als renner nog altijd beslist wanneer je bekendmaakt dat je aan een wedstrijd deelneemt", neemt hij het op voor Evenepoel.

Gianni Vermeersch vindt het woord 'leugens' te zwaar uitgedrukt

Daar heeft Vermeersch absoluut gelijk in. Of er dan hierover ronduit gelogen moet worden, is dan weer een heel andere zaak. "Liegen... Je kunt dat niet echt liegen noemen", vindt Vermeersch. "Het is gewoon zo dat je als renner niet verplicht bent of iets bekend te maken als je er geen zin in hebt." Dat is het recht van een renner, meent Vermeersch.

Er was veel ophef voor wat het maar voorstelde, vond de meesterknecht van Evenepoel. "Ik vond dat er allemaal veel om te doen was. Het ging er gewoon om dat Remco zelf en ook wij als ploeg de perfecte voorbereiding konden hebben." Dat is ook prima gelukt, want Evenepoel debuteerde sterk in de Ronde van Vlaanderen met een derde plek.

Evenepoel is enorm gegroeid

Sterk debuteren is geen evidentie, zelfs niet voor een toptalent als Evenepoel. Zijn eerste kasseikoersen als prof reed hij in 2019. Het was niet zo dat hij toen een rol van betekenis speelde in Nokere Koersen en de Bredene Koksijde Classic. Het toont alleen maar aan hoe Evenepoel gegroeid is in al die jaren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Gianni Vermeersch
Remco Evenepoel

Meer nieuws

🎥 Florian Vermeersch bewondert de slimheid van Van Aert: "Ik heb het ook geprobeerd, toen is het niet gelukt"

13:30
Onverwacht in de Brabantse Pijl: Kopecky onthult reden voor annulering van reis naar Hongkong

13:00
Topper vecht tegen de tranen wanneer het gaat over geheim wapen dat leidt tot Pogacar-achtige normen

12:30
Ex-Tourwinnaar en ex-wereldkampioen discussiëren over Evenepoel: "Hij kan Pogacar verslaan ... in Luik"

10:00
Van Aert haalt zijn slag thuis: Visma-Lease a Bike troeft INEOS af en geeft ploegmaat driejarig contract

12:00
Lidl-Trek verandert geweer van schouder en heeft grootse, ambitieuze plannen met Thibau Nys

11:00
Na de Roubaix-gekte: Van Aert en Sarah genieten tijdens een heerlijke avond van de ontspanning

09:00
Voigt streng voor experiment bij ploeg Van der Poel en voor UAE-blunders: "Ik was sprakeloos"

08:30
Axel Merckx heeft zorgen over de strijd die vader Eddy Merckx levert na de vele operaties

08:00
Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak

07:30
1
Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen

07:00
1
Verrassend: zoontje van Bakelants teleurgesteld na overwinning van Van Aert in Roubaix

21:30
Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

17:00
Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

20:30
🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

20:00
🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

19:00
'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

18:30
Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

18:00
Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

16/04
Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

16:30
Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

16:00
🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

15:00
Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

16/04
José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

16/04
Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

16/04
Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

16/04
Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

16/04
Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

16/04
Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

16/04
"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

16/04
Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

16/04
Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

16/04
Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

16/04
"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

15/04
"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

15/04
"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

15/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Arnaud De Lie Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Tim Merlier Tom Boonen Oliver Naesen Tim Wellens David Van Der Poel Jose De Cauwer Florian Vermeersch Lewis Askey Lotte Kopecky Tom Dumoulin Cyrille Saugrain Matteo Jorgenson Philippe Gilbert Jhonatan David Villavicencio Narvaez

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Frank Houter Frank Houter over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved