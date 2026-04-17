Van Aert haalt zijn slag thuis: Visma-Lease a Bike troeft INEOS af en geeft ploegmaat driejarig contract

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Bij Visma-Lease a Bike kunnen ze weldra een nieuw contract uitdelen. Wout van Aert zal blij zijn, want hij had erop aangedrongen om Christophe Laporte te behouden.

De contractverlenging voor Laporte hangt al even in de lucht, onder andere omdat Van Aert hierop heeft aangedrongen. Hij ziet in Laporte een belangrijke ploegmaat die hem enorm kan helpen in de klassiekers. In de finale van Parijs-Roubaix deed Laporte nog nuttig afstoppingswerk, terwijl Van Aert vooraan een tandem vormde met Pogacar.

Uiteindelijk was het verschil met de achtervolgers minder dan vijftien seconden: dan maakt elk klein detail het verschil. Laporte zou in de belangstelling gestaan hebben van andere teams. Van Aert had op het einde van vorig jaar al een belangrijke ploegmaat als Tiesj Benoot zien vertrekken en wilde zeker geen herhaling van dat scenario.

Laporte tekent bij tot 2029

L'Équipe meldt nu dat Laporte een akkoord bereikt heeft en voor drie jaar gaat bijtekenen bij Visma-Lease a Bike. Dat zal zowel de Fransman als Van Aert blij maken. De lopende verbintenis van de 33-jarige Laporte loopt af op het einde van 2026. Vooral Ineos Grenadiers toonde interesse en dat was ook het geval voor Groupama-FDJ.

Het is dus bij Visma-Lease a Bike dat Laporte zijn carrière verder zal zetten. Na afloop van zijn nieuw contract zal hij al 36 zijn. Het is best wel opvallend dat Visma-Lease a Bike een al wat oudere renner nog een contract geeft voor meerdere seizoenen. Het onderstreept alleen maar het geloof in de rol van Laporte in het succes van de ploeg.

Laporte maakte al heel wat mee bij Visma-Lease a Bike

Lees ook... 🎥 Florian Vermeersch bewondert de slimheid van Van Aert: "Ik heb het ook geprobeerd, toen is het niet gelukt"
Laporte is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Visma-Lease a Bike. In 2022 brak hij er helemaal door, met sterke prestaties in de E3 en in Parijs-Nice. Later dat jaar pakte hij een Tourritzege en werd hij tweede op het WK. In 2023 won hij Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem en het EK. Op de Spelen van 2024 pakte hij brons. 

🎥 Florian Vermeersch bewondert de slimheid van Van Aert: "Ik heb het ook geprobeerd, toen is het niet gelukt"

🎥 Florian Vermeersch bewondert de slimheid van Van Aert: "Ik heb het ook geprobeerd, toen is het niet gelukt"

13:30
Gianni Vermeersch snapte ophef rond communicatie Evenepoel niet en vindt niet dat er gelogen is

Gianni Vermeersch snapte ophef rond communicatie Evenepoel niet en vindt niet dat er gelogen is

14:00
Na de Roubaix-gekte: Van Aert en Sarah genieten tijdens een heerlijke avond van de ontspanning

Na de Roubaix-gekte: Van Aert en Sarah genieten tijdens een heerlijke avond van de ontspanning

09:00
Onverwacht in de Brabantse Pijl: Kopecky onthult reden voor annulering van reis naar Hongkong

Onverwacht in de Brabantse Pijl: Kopecky onthult reden voor annulering van reis naar Hongkong

13:00
Topper vecht tegen de tranen wanneer het gaat over geheim wapen dat leidt tot Pogacar-achtige normen Interview

Topper vecht tegen de tranen wanneer het gaat over geheim wapen dat leidt tot Pogacar-achtige normen

12:30
Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen

Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen

07:00
1
Lidl-Trek verandert geweer van schouder en heeft grootse, ambitieuze plannen met Thibau Nys

Lidl-Trek verandert geweer van schouder en heeft grootse, ambitieuze plannen met Thibau Nys

11:00
Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak

Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak

07:30
1
Ex-Tourwinnaar en ex-wereldkampioen discussiëren over Evenepoel: "Hij kan Pogacar verslaan ... in Luik"

Ex-Tourwinnaar en ex-wereldkampioen discussiëren over Evenepoel: "Hij kan Pogacar verslaan ... in Luik"

10:00
Voigt streng voor experiment bij ploeg Van der Poel en voor UAE-blunders: "Ik was sprakeloos"

Voigt streng voor experiment bij ploeg Van der Poel en voor UAE-blunders: "Ik was sprakeloos"

08:30
Axel Merckx heeft zorgen over de strijd die vader Eddy Merckx levert na de vele operaties

Axel Merckx heeft zorgen over de strijd die vader Eddy Merckx levert na de vele operaties

08:00
Verrassend: zoontje van Bakelants teleurgesteld na overwinning van Van Aert in Roubaix

Verrassend: zoontje van Bakelants teleurgesteld na overwinning van Van Aert in Roubaix

21:30
🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

20:00
Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

18:00
Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

16:30
Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

20:30
🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

15:00
🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

19:00
'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

18:30
Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

16:00
Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

17:00
Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

16/04
Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

16/04
Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

16/04
Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

16/04
José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

16/04
Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

16/04
Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

16/04
Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

16/04
Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

16/04
"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

16/04
"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

15/04
Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

16/04
Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

16/04
📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

15/04
"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

15/04

