Van Aert haalt zijn slag thuis: Visma-Lease a Bike troeft INEOS af en geeft ploegmaat driejarig contract

Bij Visma-Lease a Bike kunnen ze weldra een nieuw contract uitdelen. Wout van Aert zal blij zijn, want hij had erop aangedrongen om Christophe Laporte te behouden.

De contractverlenging voor Laporte hangt al even in de lucht, onder andere omdat Van Aert hierop heeft aangedrongen. Hij ziet in Laporte een belangrijke ploegmaat die hem enorm kan helpen in de klassiekers. In de finale van Parijs-Roubaix deed Laporte nog nuttig afstoppingswerk, terwijl Van Aert vooraan een tandem vormde met Pogacar.

Uiteindelijk was het verschil met de achtervolgers minder dan vijftien seconden: dan maakt elk klein detail het verschil. Laporte zou in de belangstelling gestaan hebben van andere teams. Van Aert had op het einde van vorig jaar al een belangrijke ploegmaat als Tiesj Benoot zien vertrekken en wilde zeker geen herhaling van dat scenario.

Laporte tekent bij tot 2029

L'Équipe meldt nu dat Laporte een akkoord bereikt heeft en voor drie jaar gaat bijtekenen bij Visma-Lease a Bike. Dat zal zowel de Fransman als Van Aert blij maken. De lopende verbintenis van de 33-jarige Laporte loopt af op het einde van 2026. Vooral Ineos Grenadiers toonde interesse en dat was ook het geval voor Groupama-FDJ.

Het is dus bij Visma-Lease a Bike dat Laporte zijn carrière verder zal zetten. Na afloop van zijn nieuw contract zal hij al 36 zijn. Het is best wel opvallend dat Visma-Lease a Bike een al wat oudere renner nog een contract geeft voor meerdere seizoenen. Het onderstreept alleen maar het geloof in de rol van Laporte in het succes van de ploeg.

Laporte maakte al heel wat mee bij Visma-Lease a Bike

Lees ook... 🎥 Florian Vermeersch bewondert de slimheid van Van Aert: "Ik heb het ook geprobeerd, toen is het niet gelukt"›

Laporte is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Visma-Lease a Bike. In 2022 brak hij er helemaal door, met sterke prestaties in de E3 en in Parijs-Nice. Later dat jaar pakte hij een Tourritzege en werd hij tweede op het WK. In 2023 won hij Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem en het EK. Op de Spelen van 2024 pakte hij brons.