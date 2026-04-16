Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)
Wout van Aert kan wat doen met een mens. Dat hebben we al genoeg gezien. Een jeugdpeloton kan zelfs meer bezig zijn met de prestatie van Van Aert in Parijs-Roubaix dan met een eigen wedstrijd.

Inmiddels weten we wel dat Wout van Aert bij heel wat wielerliefhebbers de gevoelige snaar weet te raken en mensen gekke dingen kan laten doen. Als je op de fiets zit, moet je natuurlijk wel opletten wat je doet. Een heleboel jonge rennertjes vond er niets beter op dan hun blijdschap uit te schreeuwen toen ze hoorden dat Wout won.

Het is Philippe Gilbert die het filmpje gedeeld heeft op zijn X-account. "Het is misschien een van de mooiste vieringen van de overwinning van Wout van Aert toen we het nieuws over zijn zege meedeelden aan de jongeren van de U17, toen zij bezig waren aan hun wedstrijd in Rochefort." Ook bij die jonge renners is Van Aert populair.

Jonge renners blij voor idool Van Aert

"Ze waren allemaal blij met het nieuws! Hun idool had Parijs-Roubaix gewonnen." Als we dan het filmpje bekijken en beluisteren, is het de moeite waard. Van aan de zijkant wordt de naam van Wout van Aert luid geroepen en dan weten de renners wel hoe laat het is. Het kan immers alleen maar betekenen dat Van Aert gewonnen heeft.

We horen vervolgens verschillende vreugdekreten van de renners en sommigen steken ook een arm de lucht in van ontlading. Of hoe een eigen wedstrijd er plots minder toe kan doen als je enorm meeleeft met Van Aert. Ook de toeschouwers aan de kant van de weg weten even met hun geluk geen blijf. We horen meermaals: "Van Aert wint!"

Van Aert als rolmodel

We duimen alvast voor alle rennertjes dat ze net zoals Van Aert erin mogen slagen om door te stromen naar de profs. Van Aert is zelf natuurlijk ook vroeg genoeg begonnen met koersen. Dat was dan in eerste instantie in de cross, aan de zijde van de broers Sweeck en Daan Soete. Van Aert is dan ook een rolmodel voor de huidige jeugd.

Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

