Geen gewonnen spel: Gilbert waarschuwt Evenepoel voor twee gevaren in de Amstel Gold Race

Remco Evenepoel is zondag de uitgesproken favoriet voor de zege in de Amstel Gold Race. Toch ziet Philippe Gilbert nog enkele gevaren voor Evenepoel, waar iedereen wel eens naar zou kunnne gaan kijken.

Weinig concurrentie voor Evenepoel

Geen Tadej Pogacar, Paul Seixas, Juan Ayuso, Ben Healy en Tom Pidcock. De startlijst van de Amstel Gold Race oogt wel erg mager dit jaar. Alle ogen zullen dus gericht zijn op Remco Evenepoel, die de grote favoriet is.

Evenepoel heeft ook nog een kleine rekening openstaan na vorig jaar. Toen reed hij met Skjelmose naar wereldkampioen Pogacar, maar in de sprint was de Deen verrassend genoeg de snelste van de drie.

Dit jaar is Evenepoel met voorsprong de grote favoriet voor de zege in de Amstel Gold Race, maar Philippe Gilbert waarschuwt toch. Want door die status zal Red Bull-BORA-hansgrohe van bij de start de koers in handen moeten nemen.

Gilbert ziet gevaren voor Evenepoel

En dat terwijl er meer dan 250 kilometer op het programma staat. "Het gevaar bestaat dat hij ploegmaats te kort gaat komen in de finale", zegt Gilbert bij Het Nieuwsblad. En hij ziet nog andere gevaren.

Als Evenepoel ver voor de streep zou wegrijden met een groepje van zo'n vijf renners, zal het gewicht van de wedstrijd bij hem komen te liggen en gaat hij veel kopwerk moeten doen.



"Ook niet ideaal. In zijn plaats zou ik zo lang mogelijk bij mijn ploegmaats blijven", geeft Gilbert dan ook mee als goede raad. Al kan Evenepoel ook een lange solo uit zijn benen schudden, dat deed hij al zo vaak in klassiekers.