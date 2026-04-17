Topper vecht tegen de tranen wanneer het gaat over geheim wapen dat leidt tot Pogacar-achtige normen

Een kleine twee weken geleden zagen we haast op een Tadej Pogacar-achtige manier de Ronde van Vlaanderen-winnares triomferen. Mogelijk helpt het Demi Vollering dat ze zoveel met mentaal welzijn bezig is.

Haar koersen komen er eigenlijk nu pas aan met de Ardennenklassiekers. In het boerenjaar 2023 won Vollering ze allemaal. Dit jaar heeft ze de Omloop en de Ronde van Vlaanderen al op zak. Die laatste koers was ook haar vorige wedstrijd en die won ze echt à la Pogacar. Door zelf vroeg genoeg het initiatief te nemen en de rest achter te laten.

Met de Namasté-beweging had ze ook een opvallend zegegebaar in huis. "Ik doe zelf meditatie en dat helpt me enorm tijdens de koers. We trainen onze lichamen zo hard, maar soms vergeten we dat het zich allemaal tussen de oren afspeelt. Je moet ook trainen om kalm te blijven in dit soort koersen. Dat doe ik sinds dit jaar weer vaker."

Vollering mediteert opnieuw vaker

Vollering deed het dikwijls in 2023, maar daarna verminderde het weer. "Ik ben erachter gekomen dat je dit moet blijven trainen. Je moet er blijven op letten. Ik mediteer elke dag. Bij alles in mijn leven heb ik de gouden regel: sla nooit twee dagen na elkaar over. Ik kan misschien eens een dag overslaan, maar de volgende dag doe ik het zeker opnieuw."

We vroegen haar of er over mentaal welzijn gesproken wordt in het vrouwenpeloton. "Toen ik me uitsprak vorig jaar in de Vuelta, zijn er veel meiden die naar me toe kwamen en me bedankten. Iedereen kent iemand die het soms moeilijk heeft", zegt Vollering, vechtend tegen de tranen. "Het is goed om hierover het gesprek te blijven aangaan."

Vollering af en toe emotioneel

Ze droeg haar ritzege toen op aan iemand uit haar entourage die het moeilijk had. Vollering wordt wel vaker emotioneel. Zo heeft ze het ook wel eens gehad over haar jeugd. De druk in de Tour de France Femmes 2025 had een verlammend effect. Recent sprak ze nog uit hoe de zege van Van Aert in Roubaix haar raakte.