Interview Topper vecht tegen de tranen wanneer het gaat over geheim wapen dat leidt tot Pogacar-achtige normen

Kevin Vanbuggenhout
Een kleine twee weken geleden zagen we haast op een Tadej Pogacar-achtige manier de Ronde van Vlaanderen-winnares triomferen. Mogelijk helpt het Demi Vollering dat ze zoveel met mentaal welzijn bezig is.

Haar koersen komen er eigenlijk nu pas aan met de Ardennenklassiekers. In het boerenjaar 2023 won Vollering ze allemaal. Dit jaar heeft ze de Omloop en de Ronde van Vlaanderen al op zak. Die laatste koers was ook haar vorige wedstrijd en die won ze echt à la Pogacar. Door zelf vroeg genoeg het initiatief te nemen en de rest achter te laten.

Met de Namasté-beweging had ze ook een opvallend zegegebaar in huis. "Ik doe zelf meditatie en dat helpt me enorm tijdens de koers. We trainen onze lichamen zo hard, maar soms vergeten we dat het zich allemaal tussen de oren afspeelt. Je moet ook trainen om kalm te blijven in dit soort koersen. Dat doe ik sinds dit jaar weer vaker."

Vollering mediteert opnieuw vaker

Vollering deed het dikwijls in 2023, maar daarna verminderde het weer. "Ik ben erachter gekomen dat je dit moet blijven trainen. Je moet er blijven op letten. Ik mediteer elke dag. Bij alles in mijn leven heb ik de gouden regel: sla nooit twee dagen na elkaar over. Ik kan misschien eens een dag overslaan, maar de volgende dag doe ik het zeker opnieuw."

We vroegen haar of er over mentaal welzijn gesproken wordt in het vrouwenpeloton.  "Toen ik me uitsprak vorig jaar in de Vuelta, zijn er veel meiden die naar me toe kwamen en me bedankten. Iedereen kent iemand die het soms moeilijk heeft", zegt Vollering, vechtend tegen de tranen. "Het is goed om hierover het gesprek te blijven aangaan."

Vollering af en toe emotioneel

Ex-Tourwinnaar en ex-wereldkampioen discussiëren over Evenepoel: "Hij kan Pogacar verslaan ... in Luik"
Ze droeg haar ritzege toen op aan iemand uit haar entourage die het moeilijk had. Vollering wordt wel vaker emotioneel. Zo heeft ze het ook wel eens gehad over haar jeugd. De druk in de Tour de France Femmes 2025 had een verlammend effect. Recent sprak ze nog uit hoe de zege van Van Aert in Roubaix haar raakte.

Gianni Vermeersch snapte ophef rond communicatie Evenepoel niet en vindt niet dat er gelogen is

🎥 Florian Vermeersch bewondert de slimheid van Van Aert: "Ik heb het ook geprobeerd, toen is het niet gelukt"

Onverwacht in de Brabantse Pijl: Kopecky onthult reden voor annulering van reis naar Hongkong

Ex-Tourwinnaar en ex-wereldkampioen discussiëren over Evenepoel: "Hij kan Pogacar verslaan ... in Luik"

Van Aert haalt zijn slag thuis: Visma-Lease a Bike troeft INEOS af en geeft ploegmaat driejarig contract

Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen

Lidl-Trek verandert geweer van schouder en heeft grootse, ambitieuze plannen met Thibau Nys

Voigt streng voor experiment bij ploeg Van der Poel en voor UAE-blunders: "Ik was sprakeloos"

Na de Roubaix-gekte: Van Aert en Sarah genieten tijdens een heerlijke avond van de ontspanning

Axel Merckx heeft zorgen over de strijd die vader Eddy Merckx levert na de vele operaties

Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak

Verrassend: zoontje van Bakelants teleurgesteld na overwinning van Van Aert in Roubaix

Belgische topper moet opnieuw passen en ontbreekt dus ook in de Brabantse Pijl

🎥 Van Aert zet zelfs jeugdkoers op zijn kop: plots barst peloton uit in geschreeuw (weten we door Gilbert)

🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

'Soudal Quick-Step breekt met partner en luidt met gedurfde beslissing nieuw tijdperk in'

Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

Commentator oordeelt: "Naam Van Aert constant op ieders lippen, Van der Poel sportief beter in Parijs-Roubaix"

Dumoulin 'gaat de koffie halen', maar spreekt rechtuit over Evenepoel

Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

