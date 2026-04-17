Ploeggenote wordt tweede, Kopecky legt uit waarom ze niet mocht sprinten in de Brabantse Pijl

Geen eerste zege voor Lotte Kopecky in de Brabantse Pijl. Haar ploeggenote Mischa Bredewold werd tweede in de sprint, Kopecky mengde zich niet en werd 25ste.

Met Anna van der Breggen had Lotte Kopecky een ploeggenote in de kopgroep in de Brabantse Pijl, maar zij werd gegrepen in de slotkilometer. Het werd zo een sprint om de zege in Overijse, met een verrassende winnares.

Het jonge Franse toptalent Célia Gery (FDJ United-SUEZ) was de snelste in de sprint, voor de Nederlandse Mischa Bredewold (SD Worx-Protime). De ploeggenote van Kopecky kon dus net niet winnen.

Kopecky zelf mengde zich dus niet in de sprint om de zege in de Brabantse Pijl. "Ik was er dichtbij", zei Bredewold achteraf. Het was afgesproken dat ik mocht sprinten als ik me goed voelde en dat was zo. Hopelijk eindig ik volgend jaar een stapje hoger."

Zelf eindigde Kopecky op de 25ste plaats en ze bevestigde de tactiek van haar ploeg. "Zelf sprinten? Dat zat er vandaag niet in voor mij. Dat hadden we gisteren al besproken. Ja, het is geven en nemen", zei ze bij Sporza.

Het leverde dus geen overwinning op voor SD Worx-Protime in de Brabantse Pijl, dat dit voorjaar wel Nokere Koerse en Milaan-Sanremo won met Kopecky en In Flanders Fields met Wiebes.



De voorbije weken bleef de ploeg dus wel met lege handen achter. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix werd Kopecky telkens vierde. In de Brabantse Pijl had Kopecky ook niet het beste gevoel op de fiets.