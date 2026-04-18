Geen Amstel Gold Race, maar Tom Pidcock pakt wel uit met opvallende aankondiging

Geen Tom Pidcock zondag in de Amstel Gold Race en woensdag in de Waalse Pijl. De Britse topper van Pinarello-Q36.5 komt volgende week echter wel zes dagen in actie.

Door zijn knieblessure die hij opliep na een val in ravijn eind maart in de Ronde van Catalonië moest Tom Pidcock enkele koersen missen. De Brabantse Pijl liet hij al schieten en ook de Amstel Gold Race en Waalse Pijl rijdt hij niet.

Geen Amstel en Waalse Pijl, wel Tour of the Alps

Pidcock kondigde op zijn sociale media wel verrassend nieuws aan. "Mijn herstel is super goed verlopen. Ik ga dus opnieuw koersen volgende week en ga de Tour of the Alps rijden als voorbereiding op Luik."

De Tour of the Alps (20 tot 24 april) is een vijfdaagse rittenkoers in Oostenrijk en Italië met heel wat hoogtemeters. Enkel de eerste rit heeft minder dan 2.500 hoogtemeters, de voorlaatste etappe heeft zelfs meer dan 4.000 hoogtemeters.

Pidcock wil zich klaarstomen voor Luik-Bastenaken-Luik

Pidcock lijkt de rittenkoers vooral te gebruiken om hardheid op te doen voor Luik-Bastenaken-Luik, maar moest daardoor wel twee koersen schrappen in zijn meest geliefde periode van het jaar.

"De Ardennen waren mijn hoofddoel dit seizoen. Ik ben blij dat ik er toch één kan rijden, in welke vorm dan ook." Pidcock lijkt dan ook nog te twijfelen over zijn vorm en zal die volgende week zoeken in de Alpen.



