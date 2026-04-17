Goed geheim gehouden: Van Gils doet straffe bekentenis over zijn revalidatie

Maxim Van Gils zit sinds eind maart weer op de fiets na zijn zware valpartij midden februari. De Belgische renner van Red Bull-BORA-hansgrohe moet wel de Ardennenklassiekers missen.

Op 16 februari kwam Maxim Van Gils zwaar ten val in de Clasica Jaen. In de sprint om de tweede plaats ging Van Gils tegen de grond en het verdict was stevig, een bekken- en schouderbreuk. Van Gils zou maanden aan de kant staan.

Van Gils na vijf weken weer op de fiets

Red Bull-BORA-hansgrohe laat nu weten dat Van Gils op 23 maart, zo'n vijf weken na zijn zware valpartij trainde hij al een eerste keer opnieuw buiten. Eerder zat Van Gils al opnieuw op de rollen.

Van Gils deed dat eerste ritje buiten amper enkele dagen nadat hij zonder krukken mocht wandelen. "Ik heb een uurtje gefietst en deed ook al twee kleine beklimmingen. Niet te zwaar, want ik kon nog moeilijk uit het zadel komen."

"Ik heb enkele weken uitgekeken naar het moment dat ik weer buiten mocht fietsen, want op de rollen was het wat saai", zegt Van Gils in een video van zijn ploeg. Van Gils voelde wel nog een verschil tussen zijn linker- en rechterkant, die nog niet even sterk waren.

Maken Van Gils en Nys samen rentree?

Intussen is Van Gils al opnieuw enkele weken buiten aan het trainen. Eind maart hoopte hij in juni zijn comeback in het peloton te kunnen maken. De GP Gippingen op 14 juni, zou net als bij Thibau Nys, zijn eerste koers weer kunnen worden.



