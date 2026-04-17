🎥 Florian Vermeersch bewondert de slimheid van Van Aert: "Ik heb het ook geprobeerd, toen is het niet gelukt"

Kevin Vanbuggenhout
Florian Vermeersch heeft dit voorjaar voldoende in de buurt van Wout van Aert gekoerst. Van Aert kreeg zijn beloning voor de geleverde inspanningen in Parijs-Roubaix. Vermeersch moet hierop hopen in de Brabantse Pijl.

In Vals Plat kwam Vermeersch al wel eens terug op het duel tussen zijn ploegmaat Tadej Pogacar en Van Aert op weg naar Roubaix. "Hij wou op Carrefour de l'Arbre nog proberen, maar het nadeel was dat de wind daar niet gunstig stond", zegt Vermeersch over Pogacar. "Ik denk ook dat het vet van de soep was." Zelfs bij de Sloveen houdt het een keer op. 

In de finale heeft Van Aert een paar keer geweigerd om nog over te nemen. "Wout heeft het ook slim gespeeld door te pokeren en vanaf daar te gokken op de sprint", prijst Vermeersch de koersintelligentie van Van Aert. Dat is ook hetgene wat Van der Poel werd aangewreven in de Ronde van Vlaanderen, dat hij te vaak heeft overgenomen.

Slim gekoerst door Van Aert

Het slimme koersen van Van Aert vertaalde zich ook in het aanzetten van de sprint op het juiste moment. "Halfweg de bocht. Inderdaad." Het was zeker vroeg genoeg. "Ik denk dat Wout ook gebaat is bij een lange sprint. Wout zal ervan zijn uitgegaan dat Tadej nog explosief was maar dat hij hem kon kloppen in een lange sprint."

Vermeersch weet zelf al langer dat dit het goede moment was om te beginnen sprinten op de piste in Roubaix. "Ik heb dat ook geprobeerd in 2021, maar toen is het niet gelukt." Daar valt een kanttekening aan toe te voegen: het volstond wel om Van der Poel voor te blijven in de sprint. Alleen was toen ook Sonny Colbrelli mee in de kopgroep.

Vermeersch spurt zelden om de zege

Vermeersch is niet bepaald het type sprinter dat vaak spurt voor de zege. Parijs-Roubaix 2021 vormt hierop een uitzondering. Hij werd dit jaar derde in zowel de Omloop als de E3, maar telkens was dit slechts een sprint voor een ereplaats. Met dit in gedachten is het niet verwonderlijk dat Vermeersch het in 2021 niet afmaakte.

