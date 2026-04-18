Allebei een logische verklaring: Wellens en Vermeersch niet top in Brabantse Pijl

Geen topprestatie van de Belgen van UAE Team Emirates-XRG in de Brabantse Pijl. Tim Wellens had nog geen goed gevoel, terwijl bij Florian Vermeersch dat goede gevoel net al weg was na een lang voorjaar.

Met een derde plaats van Benoît Cosnefroy kon UAE Team Emirates-XRG achteraf nog tevreden terugblikken. Florian Vermeersch eindigde in het peloton op de 26ste plaats, Tim Wellens werd 71ste op zes minuten.

Wellens nog niet top bij rentree

Voor Wellens, die voor het eerst sinds Kuurne-Brussel-Kuurne weer aan de start stond, was het geen verrassing dat hij nog geen al te beste indruk maakte. De Belgische kampioen liet zich wel even zien in het begin van de wedstrijd.

Toen hij op de eerste keer Hertstraat doortrok, voelde Wellens dat al in zijn benen. Wellens is conditioneel nog niet opnieuw op zijn niveau. "We wisten dat we geen wonderen konden verwachten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Geen gevoel meer bij Vermeersch

Bij Florian Vermeersch was het omgekeerde dan weer een feit. Hij wilde zijn voorjaar niet afsluiten met een valpartij in Parijs-Roubaix en voegde nog de Brabantse Pijl toe aan zijn programma. Maar het beste was eraf bij Vermeersch.

"Toen ik vol doortrok op de Moskesstraat en achterom keek, zag ik dat de helft van het peloton nog mee was. Bij mij was het vat af na die versnelling." Vermeersch kwam daarna niet meer in een goede positie.



Al wilden de benen ook niet meer echt mee bij Vermeersch. Hij bleef uiteindelijk wel in het peloton, maar moest tevreden zijn met de 26ste plaats. Zijn voorjaar zit er nu helemaal op, voor Wellens begint het pas weer met zondag al de Amstel Gold Race.