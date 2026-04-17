Evenepoel spreekt zich uit over zege Van Aert in Roubaix, maar is ook helder over Van der Poel

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel was afgelopen zondag niet van de partij in Parijs-Roubaix. Hij zag Wout van Aert ook niet live winnen door een lange training, maar genoot wel van zijn overwinning.

In de Ronde van Vlaanderen stond Remco Evenepoel nog verrassend aan de start, waar hij ook derde werd. Evenepoel liet zelf een opening voor Parijs-Roubaix, maar hield dan toch vast aan zijn programma. 

Geen Parijs-Roubaix, wel lange training voor Evenepoel

Evenepoel trok naar Spanje om er een week te trainen. Tijdens Parijs-Roubaix werkte Evenepoel een training af van ruim zes uur, hij zag de Hel van het Noorden en de overwinning van Van Aert dan ook niet live. 

"Ik heb zondag langer op de fiets gezeten dan de renners die Parijs-Roubaix reden", lacht Evenepoel dan ook bij VTM Nieuws. Na zijn training keek hij wel naar een uitgebreide samenvatting van Parijs-Roubaix. 

Evenepoel onder de indruk van Van Aert en Van der Poel

"Het was natuurlijk super leuk om te zien hoe Wout kon winnen." Al zag Evenepoel ook een sterke ploeg van Red Bull-BORA-hansgrohe, Mick van Dijke was de eerste renner van de Duitse ploeg op de zesde plaats. 

Al zag Evenepoel niet alleen een sterke Van Aert in Parijs-Roubaix, maar ook een uitmuntende Van der Poel. "Als je hem zag rijden, dat was fenomenaal. Hij had zoveel achterstand en eindigde uiteindelijk toch nog op vijftien seconden, het was spectaculair om te zien."

Of Evenepoel volgend jaar ook zelf zijn debuut maakt in Parijs-Roubaix, weet hij nog niet zeker. Na zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen heeft hij de smaak van de kasseien wel duidelijk te pakken. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Tom Boonen Jan Bakelants Arnaud De Lie Florian Vermeersch Jose De Cauwer Tim Wellens Lotte Kopecky Tim Merlier David Van Der Poel Mads Pedersen Jasper Philipsen Jens Voigt Pedro Delgado Robledo Maurizio Fondriest Juan Ayuso Maxime Monfort

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Frank Houter Frank Houter over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved