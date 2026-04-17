Evenepoel spreekt zich uit over zege Van Aert in Roubaix, maar is ook helder over Van der Poel

Remco Evenepoel was afgelopen zondag niet van de partij in Parijs-Roubaix. Hij zag Wout van Aert ook niet live winnen door een lange training, maar genoot wel van zijn overwinning.

In de Ronde van Vlaanderen stond Remco Evenepoel nog verrassend aan de start, waar hij ook derde werd. Evenepoel liet zelf een opening voor Parijs-Roubaix, maar hield dan toch vast aan zijn programma.

Geen Parijs-Roubaix, wel lange training voor Evenepoel

Evenepoel trok naar Spanje om er een week te trainen. Tijdens Parijs-Roubaix werkte Evenepoel een training af van ruim zes uur, hij zag de Hel van het Noorden en de overwinning van Van Aert dan ook niet live.

"Ik heb zondag langer op de fiets gezeten dan de renners die Parijs-Roubaix reden", lacht Evenepoel dan ook bij VTM Nieuws. Na zijn training keek hij wel naar een uitgebreide samenvatting van Parijs-Roubaix.

Evenepoel onder de indruk van Van Aert en Van der Poel

"Het was natuurlijk super leuk om te zien hoe Wout kon winnen." Al zag Evenepoel ook een sterke ploeg van Red Bull-BORA-hansgrohe, Mick van Dijke was de eerste renner van de Duitse ploeg op de zesde plaats.

Al zag Evenepoel niet alleen een sterke Van Aert in Parijs-Roubaix, maar ook een uitmuntende Van der Poel. "Als je hem zag rijden, dat was fenomenaal. Hij had zoveel achterstand en eindigde uiteindelijk toch nog op vijftien seconden, het was spectaculair om te zien."



Lees ook... Na zijn derde plaats vorig jaar: Evenepoel duidelijk over revanche in Amstel Gold Race›

Of Evenepoel volgend jaar ook zelf zijn debuut maakt in Parijs-Roubaix, weet hij nog niet zeker. Na zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen heeft hij de smaak van de kasseien wel duidelijk te pakken.