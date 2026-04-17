Tweede plaats in Brabantse Pijl: Quinten Hermans ziet twee problemen voor de Amstel Gold Race

Net geen eerste overwinning voor zijn nieuwe ploeg Pinarello-Q36.5 voor Quinten Hermans in de Brabantse Pijl. In de sprint was de verrassende Deen Anders Foldager (Jayco-AlUla) net iets te sterk.

Quinten Hermans was goed aan het seizoen begonnen bij zijn nieuwe ploeg, onder meer met een vierde plaats in de Faun Drome Classic. Een val in de Strade Bianche gooide echter roet in het eten en Hermans stond even aan de kant.

Sinds begin april was Hermans opnieuw aan het koersen. In de Brabantse Pijl was hij bij afwezigheid van kopman Tom Pidcock de vooruitgeschoven man bij Pinarello-Q36.5. En bijna was het prijs voor Hermans.

Hermans strandt op tweede plaats in Brabantse Pijl

In de sprint zat Hermans aan het wiel van winnaar Anders Foldager, maar hij geraakte er niet over. "In een sprint ben je altijd dicht bij de overwinning, maar ik was blij dat ik het goede wiel te pakken had", zei hij in het flashinterview.

"Ik had niet het beste gevoel vandaag, dus probeerde ik mijn energie te sparen. Ik had nog genoeg in de benen om te sprinten, maar jammer genoeg net niet genoeg om de zege te pakken", ging Hermans verder.

Scoort Hermans ook in de Amstel Gold Race?

Zondag in de Amstel Gold Race, waar Hermans al twee keer in de top twintig eindigde, zal Hermans opnieuw zijn kans mogen gaan. Want ook dan zal kopman Tom Pidcock er niet bij zijn na zijn val in de Ronde van Catalonië eind maart.





"Er zal naar mij gekeken worden binnen de ploeg. Het niveau van de competitie zal daar een stuk hoger zijn, het zal daar nog een stuk moeilijker zijn. De Amstel Gold Race is ook 100 km langer dan de Brabantse Pijl, maar we zullen wel zien."