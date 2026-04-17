Jeroen Deheegher
"Volledig verkeerd beeld": Vermeersch heeft slecht nieuws voor concurrenten van Pogacar
Tadej Pogacar moet in september nog 28 jaar worden, maar de Sloveen heeft nu al bijna alles gewonnen wat er te winnen valt. Al is de motivatie en de honger bij de Sloveen volgens ploegmaat Florian Vermeersch nog altijd sterk aanwezig.

Pogacar zoekt naar nieuwe doelen

In Parijs-Roubaix greep Tadej Pogacar net naast zijn vijfde zege op rij in een monument, voor het eerst in lange tijd werd hij nog eens geklopt. Dit jaar kan Pogacar wel nog zijn vijfde Tour winnen en voor de derde keer op rij wereldkampioen worden. 

Voor Pogacar is het stilaan zoeken naar nieuwe doelen om af te vinken, daarom rijdt hij dit jaar ook voor het eerst de Ronde van Romandië, de Ronde van Zwitserland en wellicht ook de Vuelta. Allemaal koersen die hij nog niet won. 

Vermeersch ziet Pogacar zijn niveau nog jaren aanhouden

Volgens ploegmaat Florian Vermeersch is Pogacar zeker nog niet uitgeblust en ziet het er zeker nog niet naar uit dat de Sloveen snel slechter zal worden. "Ik denk dat hij dit niveau wel nog een paar jaar kan aanhouden, als ik eerlijk ben", zegt hij bij Vals Plat. 

"Ik heb de indruk dat veel mensen denken dat hij soms tegen zijn goesting koerst. Maar ik heb dat idee totaal niet." Volgens Vermeersch is Pogacar op training zelfs de renner die altijd nog wat meer wil doen.

Motivatie zeker nog niet verdwenen bij Pogacar

"Hij is altijd degene die nog een half uur extra wil trainen als we gaan verkennen of een dag voor een koers vindt hij het geen probleem om nog een half uur meer los te fietsen. Hij fietst gewoon heel graag."

"Het is een van de hardst werkende mensen die ik al in mijn leven ben tegengekomen. Het vuur is zeker nog niet uit, verre van. In de Tour vorig jaar was hij heel vermoeid en kwam hij wat depressief over, maar dat is een volledig verkeerd beeld."

