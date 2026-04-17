Vijfde plaats in Brabantse Pijl: Fleur Moos geeft foutje toe in de sprint

Fleur Moors moest ook in de Brabantse Pijl tevreden zijn met een ereplaats. Ze sprintte naar een vijfde plaats en hoopt zondag in de Amstel Gold Race haar voorjaar goed af te sluiten.

Met een tweede plaats in Oetingen en In Flanders Fields, maar ook een 16de plaats in de Ronde van Vlaanderen heeft Fleur Moors zich ook in de Brabantse Pijl laten zien. Het 20-jarige talent sprintte naar de vijfde plaats.

Moors geeft fout toe in sprint van Brabantse Pijl

En dat was voor Moors toch wel een teleurstelling. "Ergens baal ik toch wel", zei Moors bij Het Nieuwsblad. Moors voelde zich erg sterk tijdens de koers, maar ze geraakte wat ingesloten in de finale.

"Het was mijn eigen fout, terwijl het team onderweg heel goed werk had geleverd. Op zich mogen we dus wel tevreden zijn, alleen jammer van dat ene moment", stelde Moors nog over haar vijfde plaats.

Geen Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik voor Moors

Zondag sluit Moors haar klassieke voorjaar af in de Amstel Gold Race. Daar kijkt ze echt naar uit, want voor Moors zijn de wegen in Nederlands Limburg een van haar favorieten om te trainen.



De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan niet op het programma van Moors dit jaar. Op dit moment lijken die koersen voor het 20-jarige toptalent echter te zwaar, al wil ze het in de toekomst wel eens proberen.