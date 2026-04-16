Verrassend: zoontje van Bakelants teleurgesteld na overwinning van Van Aert in Roubaix

Kevin Vanbuggenhout
Wout van Aert zal er zelf wel mee kunnen lachen als hij het hoort. Hij en Jan Bakelants zijn tenslotte al verschillende jaren goede vrienden. Het zoontje van Bakelants was niet door het dolle heen met de zege van Van Aert in Roubaix.

"Ik was op de piste. Ik had mijn oudste zoon Jos van vijf jaar en enkele maanden meegenomen. Hij is een grote Pogacar-fan. Hij is ook een grote fan van Wout, maar toch nog iets meer dan Pogacar. Hij heeft het dus van op de eerste rij kunnen beleven, net als ikzelf", doet Jan Bakelants het hele verhaal in de NOS Wielerpodcast.

"Het was mijn eerste keer op de piste van Roubaix, maar een keer om nooit te vergeten. Jos was een klein beetje teleurgesteld." Tom Dumoulin gelooft het amper. "Jan, we maken een heel verhaal over het feit dat heel België met Wout van Aert heeft meegeleefd, en dan zeg jij dat je zoontje teleurgesteld was", lacht de Nederlander.

Bakelants plaatst er een kanttekening bij

Bakelants wil daar een kanttekening bij plaatsen. "Hij is ook zot van Wout, maar Wout ziet hij in levende lijve vlak voor zich. Die kleine kinderen draaien met de wind: de ene dag is het Wout, de andere dag is het Pogacar. We hebben er allebei intens van genoten om het van zo dichtbij mee te maken." Dat was ook voor Bakelants bijzonder.

Hij en Van Aert kennen elkaar immers al lang en zijn trainingspartners. Door omstandigheden konden ze dit jaar nog niet heel veel samen trainen. "Het was echt een soort obsessie om die overwinning binnen te halen. We hadden allemaal gedacht dat het veel eerder zou komen, maar uiteindelijk heeft het tot zondag geduurd. Nu is de kop eraf."

Geduld van Van Aert beloond in Roubaix

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn elk jaar al de grote doelen van Van Aert. In de Ronde van Vlaanderen is zijn tweede plaats uit 2020 nog altijd zijn beste resultaat. Hij is nu al twee keer op rij vierde geworden in Vlaanderens Mooiste. In Roubaix was het dus wachten tot dit jaar om te kunnen zegevieren. 

