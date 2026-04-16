🎥 Boonen akkoord met Bakelants en De Cauwer over Van der Poel, maar nuanceert: "Het maakt niet uit"

De prestatie van Mathieu van der Poel op de Noord-Franse kasseien is veelbesproken. Boonen, Bakelants en De Cauwer zijn het erover eens dat hij de beste man in koers was.

Jan Bakelants, Tom Boonen, José De Cauwer, Mark Uytterhoeven en Dirk De Wolf waren de gasten van presentator Ruben Van Gucht tijdens de VRT-podcast Wielerclub Wattage. In de nieuwste aflevering ging het uiteraard uitgebreid over Parijs-Roubaix, waarvan Bakelants dan toch toegaf dat het de mooiste koers van het voorjaar was.

Bij een rondvraag bleek al dat iedereen het er roerend over eens was dat Van der Poel de beste man in koers was. "Hij was indrukwekkend. Hij was veruit de beste man in koers", bevestigde Boonen. Ook bij andere analisten is het een breed gedragen overtuiging. Onder andere de Fransman Saugrain vond Van der Poel de beste.

Boonen vindt dat de winnaar altijd gelijk heeft

In de uitzending van Wielerclub Wattage kwam Van Gucht er later nog eens op terug dat iedereen Van der Poel de beste man in koers vond. Op dat moment klonk Boonen veel genuanceerder. ''Maakt niet uit. Hij heeft niet gewonnen. De winnaar heeft altijd gelijk'', verwijst hij naar Wout van Aert. Die heeft immers toch maar mooi de zege gepakt.

Boonen doet tenslotte wel nog een laatste uitspraak over de prestatie van Van der Poel. ''Ik denk wel dat dit zijn rapste Parijs-Roubaix ooit was.'' Het was sowieso in het geheel een heel snelle editie van de Helleklassieker. Daar had ook de windrichting heel wat mee te maken, net zoals de koersintenties van de ploeg van Pogacar.

Uitspraken Boonen over Van der Poel

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Boonen zich heeft uitgelaten over Van der Poel. In de Ronde van Vlaanderen zag Boonen dat Van der Poel net niet goed genoeg was om Pogacar te verslaan. Boonen zei ook al weleens dat hij vroeger nooit zo weinig koersdagen zou mogen hebben dan Van der Poel nu heeft.