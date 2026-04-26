🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

Terwijl bijna alle wielerogen vandaag op Luik-Bastenaken-Luik gericht waren, werd er ook gekoerst in de Ronde van Turkije. De jonge Tom Crabbe (Flanders Baloise) ging er met de zege aan de haal.

In de Ronde van Turkije werd vandaag het startschot gegeven. Er stond een rit van 148,7 kilometer op het programma met start in Çeşme en aankomst in Selçuk.

Crabbe klopt Dehairs

De rit draaide uit op een sprint. En daarin speelden enkele Belgen een hoofdrol. Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck) zat van relatief ver op kop, maar kon zijn inspanning niet volhouden.

Tom Crabbe (Flanders Baloise) overvleugelde Dehairs met sterke halen en ging met de zege lopen. Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort) vervolledigde het podium.

Het is al de derde seizoenszege van de amper 20-jarige Crabbe. Hij was eerder ook al de beste in de openingsrit van de Ster van Bessèges en de vierde rit van de Ruta del Sol.

Het Vlaamse voorjaar van Crabbe viel wat tegen, maar op zijn leeftijd laat hij al heel knappe dingen zien. Als hij zich zo blijft ontwikkelen, zou ons land binnen een paar jaar zomaar een topsprinter rijker kunnen zijn.



