Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) was ook dit jaar heer en meester in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen werd in de beginfase even in het defensief gedreven, maar maakte zich ietwat verrassend geen grote zorgen. En terecht, zo bleek achteraf.

Heel wat fronsende wenkbrauwen in de openingsfase. Een groep van zo'n 50 man reed weg. Groot was de verbazing toen bleek dat ook Remco Evenepoel daar deel van uitmaakte. Het verschil liep op tot verschillende minuten, waardoor de ploegen van Pogacar en die andere favoriet, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), de kastanjes uit het vuur moesten halen.

Ze deden dat ook met succes, maar het was toch een zeer opmerkelijk koersverloop. Dat zag ook Pogacar. "Vandaag is er veel gebeurd", klonk het in het flashinterview, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik zat vanachter, volgde gewoon, keek eens op en plots zag ik een breuk."

"Na 20 minuten besloten we dat het niet zó erg was om die groep te laten rijden", voegde hij toe. "Akkoord, het was een grote groep, maar vaak ontbreekt het daarin aan samenwerking. Maar toch: Remco durft al wel eens te demarreren van ver. Maar we hielden het onder controle. De ploegmaats deden een geweldige job. Maar nogmaals: Remco laat je natuurlijk niet graag wegrijden."

Pogacar won voor de vierde keer in Luik. "Deze zege betekent veel. Dit is een van de grootste koersen van het jaar. Ik rijd niet veel, dus ik heb niet veel mogelijkheden om te winnen. Daardoor is er altijd veel druk om te presteren."

Lees ook... Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik
De wereldkampioen zit nu aan vier overwinningen in vijf koersen dit seizoen. Enkel in Parijs-Roubaix werd hij geklopt. Met zijn vierde zege in Luik komt hij ook op gelijke hoogte van de Italiaan Moreno Argentin en de Spanjaard Alejandro Valverde. Eddy Merckx blijft (voorlopig) op eenzame hoogte met vijf zeges.

Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

Pogacar kraakt moedige Seixas op de Roche-aux-Faucons en wint voor de vierde keer in Luik

16:00
"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

15:00
"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

14:00
🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

🎥 Op indrukwekkende wijze: jonge Belg klopt landgenoot in de openingsrit van de Ronde van Turkije

16:30
Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

13:30
Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

12:30
Behalve Evenepoel en Seixas: Pogacar ziet meer mogelijke winnaars van L-B-L

Behalve Evenepoel en Seixas: Pogacar ziet meer mogelijke winnaars van L-B-L

20:00
Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen"

Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen"

13:00
Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

10:00
Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

12:00
Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

09:00
Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

08:00
Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

11:00
Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

07:00
Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

08:30
Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

07:30
"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

21:30
"Dat is niet mogelijk": Lennert Van Eetvelt veegt één tactiek resoluut van tafel voor L-B-L

"Dat is niet mogelijk": Lennert Van Eetvelt veegt één tactiek resoluut van tafel voor L-B-L

20:30
Ex-winnaar van L-B-L is zwaar onder de indruk van favoriet: "Wat een talent, man!"

Ex-winnaar van L-B-L is zwaar onder de indruk van favoriet: "Wat een talent, man!"

18:30
Na Julian Alaphilippe moet ook deze klepper afzeggen voor L-B-L

Na Julian Alaphilippe moet ook deze klepper afzeggen voor L-B-L

18:00
🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

25/04
SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

19:00
Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

25/04
'Lotto-Intermarché plakt datum op de terugkeer van Jarno Widar'

'Lotto-Intermarché plakt datum op de terugkeer van Jarno Widar'

25/04
"Hij maakt altijd fouten": Philippe Gilbert legt de zwakke plek van Tadej Pogacar bloot

"Hij maakt altijd fouten": Philippe Gilbert legt de zwakke plek van Tadej Pogacar bloot

25/04
De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

25/04
Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

25/04
Van de cross naar succes op de weg: Yorben Lauryssen (24) blijft maar scoren

Van de cross naar succes op de weg: Yorben Lauryssen (24) blijft maar scoren

25/04
"Vond dat straf": Evenepoel onthult waarmee Van Aert hem verraste dit voorjaar

"Vond dat straf": Evenepoel onthult waarmee Van Aert hem verraste dit voorjaar

25/04
Van kwaad naar erger: grote naam geeft forfait voor Luik-Bastenaken-Luik

Van kwaad naar erger: grote naam geeft forfait voor Luik-Bastenaken-Luik

25/04
Wint Seixas in L-B-L zijn eerste monument? Ploegmaat Naesen ziet maar één groot probleem

Wint Seixas in L-B-L zijn eerste monument? Ploegmaat Naesen ziet maar één groot probleem

25/04
Evenepoel kent zijn ploegmaats voor L-B-L, Visma-Lease a Bike rekent op erg verrassende ploeg

Evenepoel kent zijn ploegmaats voor L-B-L, Visma-Lease a Bike rekent op erg verrassende ploeg

25/04
Remco Evenepoel spaart zijn kritiek niet en doet duidelijke oproep aan ASO over L-B-L

Remco Evenepoel spaart zijn kritiek niet en doet duidelijke oproep aan ASO over L-B-L

25/04
"Moest ik zelf betalen": Uijtdebroeks zet Campenaerts op zijn plaats

"Moest ik zelf betalen": Uijtdebroeks zet Campenaerts op zijn plaats

25/04
Financiële zorgen bij SD Worx-Protime: ploeg van Kopecky heeft extra geld nodig

Financiële zorgen bij SD Worx-Protime: ploeg van Kopecky heeft extra geld nodig

25/04
Moet hij de Tour uit zijn hoofd zetten? Vader Evenepoel plakt einddatum op doel van zijn zoon

Moet hij de Tour uit zijn hoofd zetten? Vader Evenepoel plakt einddatum op doel van zijn zoon

25/04

