Wat dacht Pogacar toen Evenepoel ervandoor ging? Dit is het verrassende antwoord van de Sloveen

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) was ook dit jaar heer en meester in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen werd in de beginfase even in het defensief gedreven, maar maakte zich ietwat verrassend geen grote zorgen. En terecht, zo bleek achteraf.

Heel wat fronsende wenkbrauwen in de openingsfase. Een groep van zo'n 50 man reed weg. Groot was de verbazing toen bleek dat ook Remco Evenepoel daar deel van uitmaakte. Het verschil liep op tot verschillende minuten, waardoor de ploegen van Pogacar en die andere favoriet, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), de kastanjes uit het vuur moesten halen.

Ze deden dat ook met succes, maar het was toch een zeer opmerkelijk koersverloop. Dat zag ook Pogacar. "Vandaag is er veel gebeurd", klonk het in het flashinterview, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik zat vanachter, volgde gewoon, keek eens op en plots zag ik een breuk."

Pogacar en co hielden alles onder controle

"Na 20 minuten besloten we dat het niet zó erg was om die groep te laten rijden", voegde hij toe. "Akkoord, het was een grote groep, maar vaak ontbreekt het daarin aan samenwerking. Maar toch: Remco durft al wel eens te demarreren van ver. Maar we hielden het onder controle. De ploegmaats deden een geweldige job. Maar nogmaals: Remco laat je natuurlijk niet graag wegrijden."

Pogacar won voor de vierde keer in Luik. "Deze zege betekent veel. Dit is een van de grootste koersen van het jaar. Ik rijd niet veel, dus ik heb niet veel mogelijkheden om te winnen. Daardoor is er altijd veel druk om te presteren."

De wereldkampioen zit nu aan vier overwinningen in vijf koersen dit seizoen. Enkel in Parijs-Roubaix werd hij geklopt. Met zijn vierde zege in Luik komt hij ook op gelijke hoogte van de Italiaan Moreno Argentin en de Spanjaard Alejandro Valverde. Eddy Merckx blijft (voorlopig) op eenzame hoogte met vijf zeges.