Remco Evenepoel moet iets bekennen na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik

Geen derde zege voor Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Onze landgenoot moest op La Redoute snel zijn eigen tempo zoeken, maar werd nog knap derde. Dit vertelde hij er achteraf zelf over.

Evenepoel verraste in de beginfase vriend en vijand door deel uit te maken van een zeer omvangrijke kopgroep. Het was een opvallende ontwikkeling die de kopman van Red Bull-Bora-Hansgrohe naar eigen zeggen niet gepland had.

Evenepoel zat per ongeluk in de kopgroep

"Ik reed rond op een dertigste positie en plots was ik mee met die grote groep", wordt onze landgenoot geciteerd door Het Nieuwsblad. "Ik heb er niet voor moeten werken, het gebeurde per ongeluk", bekent hij.

"Maar de situatie was wat ze was. Aangezien ik vooraan niet veel gegeven heb, heeft het denk ik niet veel aan mijn resultaat veranderd." De boel brak daarna in stukken op La Redoute. Evenepoel was een van de slachtoffers.

"Of ik slecht gepositioneerd zat? Neen, integendeel", vertelt hij erover. "Maar het ging van aan de voet al heel hard. Ik voelde al snel dat ik geen rol zou kunnen spelen mocht er een aanval komen."

"Nadien voelden de benen wat vermoeid en zwaar aan, maar ik verlegde de focus naar Roche-aux-Faucons en uiteindelijk de sprint om daar nog alles uit de kast te halen. Ik bleef kalm, met het vertrouwen dat ik toch nog derde kon worden. Gelukkig lukte dat."