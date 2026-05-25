Eerste dag in de roze trui: Jonas Vingegaard klaagde stevig bij de jury

In zijn eerste dag in de roze trui Jonas Vingegaard wierp Jonas Vingegaard zich meteen op als leider van het peloton. De Deen klaagde over onveiligheid, waardoor de koers geneutraliseerd werd in de slotronde in Milaan.

Voor de derde rustdag in de Giro trokken de renners zondag van Voghera naar Milaan in een etappe van 156 kilometer. In Milaan werden er vier ronden afgewerkt op een circuit van zo'n 16 kilometer.

Jonas Vingegaard droeg voor het eerst in zijn carrière de roze leiderstrui en liet zich meteen gelden als leider van het peloton. De Deen ging bij de wedstrijdjury klagen over de onveiligheid van het lokale circuit in Milaan.

Vingegaard nam initiatief in de Giro als leider van het peloton

"Ik heb waarschijnlijk meer tijd doorgebracht bij de rode wagen van de jury dan bij mijn eigen volgwagen", zei de Deen bij Cycling Pro Net. "Als renners vonden we dat dit niet het veiligste parcours was om op te koersen."

"Ik heb met heel veel renners gesproken en zij waren het er over eens dat er iets moest gebeuren", ging de Deen verder. "Ik ging naar de auto van de jury en zij gingen akkoord, daarvoor moeten we ook dankbaar zijn."

"Er waren veel putten in de weg en ook heel wat tramsporen, ik voelde me geen moment veilig om een bidon of gelletje te nemen. Er had beter over kunnen worden nagedacht, maar ze hebben wel naar ons geluisterd."



De tijden voor het klassement werden dan ook opgenomen bij het ingaan van de slotronde, maar Vingegaard eindigde toch nog als 60ste in het peloton en had ook zonder de neutralisatie geen tijd verloren.

Eindzege in de Giro nog niet binnen voor Vingegaard

Vingegaard heeft dus nog altijd meer dan twee minuten voorsprong in het klassement, met die voorsprong gaat hij de slotweek van de Giro in. Al denkt de Deen niet dat hij al gewonnen spel heeft.

"Het is een mooie voorsprong die ik heb en daar ben ik erg blij mee. Maar er komen nog veel etappes aan. De derde week zal de zwaarste zijn. Daarom zal ik pas zeker zijn van de eindwinst in Rome."