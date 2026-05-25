José De Cauwer vergelijkt Dries De Bondt ... met voormalig Tourwinnaar

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
José De Cauwer kon weer een wedstrijd becommentariëren, want vandaag werd de Antwerp Port Epic gereden. Met een hoofdrol voor Dries De Bondt, die De Cauwer doet denken aan een grote naam uit het verleden.

De Bondt staat op de erelijst van deze relatief jonge wedstrijd, die bekendstaat om het rijden over stoffige veldwegen. In 2023 was De Bondt de beste en behield hij een kleine voorsprong op een groepje achtervolgers. Niet moeilijk dus dat de renner van Jayco AlUla opnieuw de koers had aangekruist in zijn agenda.

Op ruim zestig kilometer van de aankomst plaatste De Bondt al eens een aanval. Later zat hij ook mee in de kopgroep toen de definitieve schifting werd doorgevoerd. Even leek de voorsprong niet groot genoeg te zijn, maar het was mede door De Bondt dat de kloof opnieuw groeide, waardoor de vluchters voorop konden blijven.

De Bondt heeft opvallende stijl

In de finale was het een opeenvolging van uitvallen en gaten die werden toegereden. Ook De Bondt deed nog een kortstondige poging. Dat deed co-commentator De Cauwer iets constateren over zijn stijl op de fiets. "De Bondt, dat is aangaan en eens kijken," gaf De Cauwer aan, waarmee hij bedoelde dat de ex-Belgisch kampioen niet meteen voluit demarreert.

"Om dan à la Joop Zoetemelk te versnellen en er vanonder te muizen." Zo liet De Cauwer uitschijnen dat het op kousenvoeten moest gebeuren als De Bondt van zijn medevluchters wilde wegrijden. Het is wel een vergelijking van jewelste, want Zoetemelk was niet zomaar iemand: hij won onder andere de Tour de France in 1980 en het WK op de weg in 1985.

De Bondt moet het dus oppakken als een compliment. Hij deed nog een tevergeefse poging om de uitval van Hagenes te counteren, maar moest dit jaar genoegen nemen met de derde plek. Voor De Bondt zullen de BK-zege (2020) en het winnen van een Giro-rit (2022) altijd tot de hoogtepunten van zijn carrière behoren.

