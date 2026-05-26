Jonas Vingegaard praat over einde carrière: "Tot dan zie ik mezelf niet koersen"

Jonas Vingegaard ligt nog altijd in polepositie voor zijn eerste eindzege in de Giro d'Italia. De Deen zou zo opnieuw iets kunnen afvinken in zijn al rijkgevulde carrière. Ondertussen lijkt hij op zijn 29ste ook na te denken over het einde van zijn loopbaan.

Vingegaard staat er uitstekend voor de start van de laatste week van de Giro. Hij zit comfortabel in het roze met een voorsprong van 2 minuten en 26 seconden op de eerste achtervolger, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious). Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) volgt op bijna drie minuten.

Vingegaard wil een rit winnen in het roze

"Maar ik ga de komende dagen het roze niet alleen verdedigen", vertelde Vingegaard op de persconferentie op de rustdag, geciteerd door Sporza. "Ik ga er nog enkele dagen uitkiezen, want ik wil nog een rit winnen in de roze trui. Dat zou speciaal zijn."

Hij is tegelijkertijd al bezig met de Tour, die er snel zal aankomen. "Met het oog op de Tour wil ik niet voor elke rit gaan die er nog aankomt. Dan zou ik het zwaarder maken dan het moet. Maar ik wil deze Giro ook eren." Dat zou betekenen dat hij alle drie de grote rondes zou hebben gewonnen. "Maar ik zie nog altijd doelen voor daarna. Ik heb bijvoorbeeld nog niet alle rittenkoersen van een week gewonnen."

Vingegaard praat over pensioen

Op zijn 29ste lijkt hij ook al aan zijn pensioen te denken. "Sinds mijn crash in 2024 neem ik het jaar per jaar", vertelde hij daarover. "Op dit moment zie ik me niet stoppen, maar dit is mijn 8e jaar als prof en ik zie mezelf niet koersen tot mijn 35e. Ik word in december 30 jaar, dus zoveel jaren resten er mij niet meer. Zolang ik ervan geniet blijf ik koersen."

Als Vingegaard de fiets vandaag aan de haak zou hangen, heeft hij een palmares om u tegen te zeggen. Hij won twee keer de Tour, één keer de Vuelta, Tirreno-Adriatico, de Dauphiné, Parijs-Nice en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Komende zondag wil hij daar de Giro aan toevoegen.