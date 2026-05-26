Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
INEOS grijpt jarenlang naast Remco ... en neemt u nu met nieuw wonderkind mee naar vorig tijdperk
Bij INEOS dromen ze al jaren van de successen van weleer in het rondewerk. Remco Evenepoel stond voor zijn overstap naar Red Bull eigenlijk zijn hele carrière in de belangstelling van INEOS. Er is nu een nieuw toptalent gevonden met een naam die mogelijk een belletje doet rinkelen.

Netcompany INEOS, zoals de ploeg anno 2026 heet, staat volgens Marca op het punt om Markel Beloki in huis te halen. De 20-jarige Spanjaard zou er een contract kunnen tekenen voor drie seizoenen. Beloki is geen totaal onbekende naam in het wielrennen, al is het al bijna twintig jaar geleden dat zijn familie prominent in de grote rondes aanwezig was.

Van bij zijn geboorte werd Markel met wielrennen opgevoed: zijn vader Joseba en zijn oom Gorka hebben immers ook aan wielrennen gedaan. Vooral vader Joseba maakte begin jaren 2000 furore. Hij was toen een van de belangrijkste klimmers in de Tour de France en een van de opponenten van Lance Armstrong en Jan Ullrich.

Joseba Beloki streed tegen Armstrong in jaren 2000

Beloki senior stond in die periode bekend als een van de beste klimmers ter wereld. Hij stond drie jaar op rij op het podium van de Tour de France, maar won nooit een grote ronde. Hij won zelfs geen Tourrit, mede doordat Armstrong in die tijd zo dominant was in de bergen. In 2002 eindigde Joseba Beloki als tweede in het eindklassement, op 7’17” van Armstrong.

Armstrong verloor later zijn Tourzeges, maar de eindzege van 2002 werd niet aan Beloki toegewezen. In 2003 kwam Beloki zwaar ten val in een afdaling met olieplekken op het asfalt. Hij verloor de controle over zijn fiets en ging hard tegen de grond. Armstrong ontweek hem enkel door een grasveld door te rijden. Na deze val haalde Beloki nooit meer zijn vroegere niveau. 

Nu, tientallen jaren later, staat zoon Markel klaar om de wielertop te bestormen. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al bezig aan zijn derde seizoen als prof bij EF Education-EasyPost. Vorig jaar won hij de bescheiden rittenkoers Ronde van de Elzas en reed hij de Vuelta a España uit: ervaringen waar hij zeker veel uit heeft geleerd.

Omdat klassementsrenner Richard Carapaz niet fit genoeg bleek om te starten, krijgt Beloki een vrije rol in de Giro d’Italia. Hij vervult die meer dan behoorlijk, met een voorlopige achttiende plaats in het algemeen klassement. Bij Netcompany INEOS hebben ze niet geaarzeld: Beloki is einde contract bij EF en kan dus binnengehaald worden in 2027.

Geen garanties over potentieel Markel Beloki

Uiteraard bestaan er geen garanties over zijn potentieel, maar wie zoiets presteert op zijn leeftijd, heeft een mooie toekomst voor zich. Bovendien wilde Netcompany INEOS waarschijnlijk niet riskeren om de boot te missen, zoals eerder gebeurde met Evenepoel. Als Evenepoel eerder bij Quick-Step was vertrokken, was INEOS wellicht een serieuze optie geweest.

Hij vertrok pas in 2026, toen INEOS financieel en als rondeploeg over het hoogtepunt heen was. In de tussentijd lagen er meer mogelijkheden bij Red Bull-BORA-hansgrohe, met een financieel sterke hoofdsponsor en veel koerskennis. De toekomst zal uitwijzen of Red Bull in het rondewerk kan scoren zoals verhoopt met Evenepoel, en hetzelfde geldt voor Netcompany INEOS en Beloki.

Visma-Lease a Bike ziet topper opstaan: "We weten allemaal hoe sterk hij is"

