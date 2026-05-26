Oliver Naesen spuwt stevig zijn gal in deze Giro: "Nee, nee, nee!"

Oliver Naesen rijdt zijn eerste Giro. Daarin had onze landgenoot zich sommige zaken duidelijk anders voorgesteld.

De 35-jarige Naesen (Decathlon CMA CGM) zakte dit jaar pas voor het eerst af naar La Corsa Rosa. Hij moet vooral in dienst rijden van kopman Felix Gall en de Oostenrijker helpen in etappes waarin hij niets te winnen heeft, zodat die ongeschonden kan schitteren in de bergen.

Naesen verblijft in een bijzonder hotel

Na de elfde rit was Naesen echter niet te spreken over zijn eigen niveau. "Mijn klimniveau is niet wat het moet zijn", klonk het eerlijk in het Sporza-magazine. Op de laatste rustdag had onze landgenoot dan weer andere zaken aan het hoofd.

Aan datzelfde Sporza verklapt Naesen nu dat hij en zijn ploegmaat in een wel heel bijzonder hotel verbleven. Zo zien we dat er jacuzzi's naast het bed stonden. "Dan worden deze kamers meestal niet per nacht, maar per uur verhuurd", denkt Naesen. "Konden jullie vriendinnen hier niet geraken?", vraagt hij aan twee ploegmaats.

Blijf weg uit Italië

Daarna gaf hij ook nog even zijn visie over iets anders. "Italië is een prachtig land, heeft een geweldige geschiedenis en ongelofelijke zichten, maar aan alle wielertoeristen zou ik zeggen: blijf hier weg. Het verkeer en het wegennet... Nee, nee, nee", is Naesen duidelijk.

Vandaag trekt de Giro zich opnieuw op gang met een korte, maar pittige etappe van Bellinzona naar Cari (113 km). De slotklim in Cari is er een van eerste categorie en belooft vuurwerk. Hij voert over 11,2 kilometer aan 8% gemiddeld. Verder staan er ook twee beklimmingen van tweede categorie en twee van derde op de planning. Kortom: er zal weer stevig geklommen moeten worden.





Voorlopige derde plek voor Gall

Voor Naesen zal het opnieuw afzien worden bergop, terwijl Felix Gall zijn podiumplek wil verdedigen. De kopman van Decathlon CMA CGM staat er momenteel goed voor met een derde plek.

De eindzege lijkt hij wel te mogen vergeten met 2 minuten en 50 seconden achterstand op koploper Jonas Vingegaard. De Deen kan vandaag opnieuw een uitstekende zaak doen voor de eindwinst in zijn eerste Giro.