Tourbaas Prudhomme kiest zijn meest indrukwekkende Van der Poel-moment

Christian Prudhomme heeft als Tourbaas al veel indrukwekkende momenten gezien. Mathieu van der Poel is in de Tour ook altijd een graag geziene gast, aangezien hij de kleinzoon is van wijlen Raymond Poulidor.

Toch wordt Van der Poel ook door Franse ogen gezien als veel meer dan enkel de kleinzoon van Poulidor. Dat laat Prudhomme weten in WielerFlits Magazine. "Mathieu is de kampioen die hij is dankzij zijn grootvader, zijn vader, zijn moeder… maar in de eerste plaats dankzij hemzelf," zegt Prudhomme. Hij looft dus alles wat VDP zelf aan het wielrennen heeft bijgedragen.

De Tourbaas haalt een specifiek moment aan om dit te onderstrepen. "Toen Mathieu naar Parijs‑Nice kwam, werd er bij de start in Yvelines een muurschildering van zijn opa onthuld. Ik zie dan niet direct zijn opa, maar ik zie de kampioen Mathieu van der Poel." Om maar aan te geven: Van der Poel is groots vanwege de persoon die hij zelf is.

Superkampioen Mathieu van der Poel

Prudhomme heeft ook als koersdirecteur een favoriet Van der Poel-moment, en dat kwam er in Parijs‑Roubaix 2024. "Mathieu alleen op kop in zijn regenboogtrui en wij daar in de auto er vlak achter. Dat was een moment van ongelooflijke voldoening, omdat we ons in de auto allemaal bewust waren dat we achter een superkampioen reden."

Van der Poel was toen op weg naar zijn tweede opeenvolgende zege in Roubaix. "Mathieu heeft zo’n uitstraling op de fiets. Hij is fysiek zo behendig, hij stuurt zijn fiets zo goed – er gaat zo’n indruk van kracht van hem uit. Dat was een moment van absoluut privilege. Dat was voor mij het sterkste moment van bewondering voor een kampioen in de auto."

Van der Poel won ook koersen in regenboogtrui

Het geeft een zege net dat beetje extra glans als je die kunt behalen in de regenboogtrui. De Super 8 Classic was de eerste koers die Van der Poel won als wereldkampioen, kort na het WK van 2023. In 2024 speelde Van der Poel dit klaar in Parijs‑Roubaix, en een week eerder deed hij hetzelfde in de Ronde van Vlaanderen.