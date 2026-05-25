Koers LIVE: Visma-Lease a Bike en Fenix-Premier Tech schieten raak in België, De Bondt rijdt podium

Er wordt gekoerst op Belgische bodem vandaag, maar op de tweede rustdag zal er vanuit de Giro ook nog wel nieuws komen. Leider Jonas Vingegaard heeft niet getalmd om zijn persbabbel te houden. Hij heeft het onder meer over het moment waarop hij zou stoppen met koersen.

In de Belgische koersen waren Visma-Lease a Bike en Fenix-Premier Tech aan het feest. De Noor Hagenes won dankzij een late uitval de Antwerp Port Epic. Dries De Bondt kwam als derde over de meet en zorgde zo voor Belgische aanwezigheid op het podium. In de GP Mazda Schelkens had Charlotte Kool de snelste sprint in huis. 

Thymen Arensman is een van de grote kandidaten om het podium van de Giro te halen, maar spreekt amper met de pers. Op de tweede rustdag doorbrak hij de stilte tijdens een virtuele persconferentie. "In de negentiende en twintigste etappe moet ik klaar zijn voor alles", duidde hij volgens Cyclingnews twee mogelijk beslissende dagen aan. 

Op de eerste rustdag paste Vigegaard nochtans voor mediaverplichtingen. Daar kreeg hij overigens ook kritiek voor van landgenoot Bjarne Riis, wat dan weer gecounterd werd door Visma-Lease a Bike. Toen droeg Vingegaard ook nog geen roze trui. Dat is inmiddels wel het geval en tijdens een digitaal persmoment sprak Vingegaard nu wél.

Niet alleen de huidige situatie in de Giro kwam aan bod. Vingegaard kijkt al verder dan zijn neus lang is, richting het potentiële einde van zijn carrière zelfs. Hij is nu 29. "Ik word in december 30, zoveel jaren resten er mij niet meer", beseft de tweevoudig Tourwinnaar. Het plezier staat voor hem voorop. "Zolang ik ervan geniet blijf ik koersen."

Vingegaard gaat niet door tot 35e

De manier waarop Vingegaard naar zijn eigen wielercarrière kijkt, is in de jongste jaren wel veranderd. "Sinds mijn valpartij in 2024 neem ik het jaar per jaar. Op dit moment zie ik me niet onmiddellijk stoppen, maar dit is mijn 8e jaar als prof. Ik zie mezelf ook niet koersen tot mijn 35e." Dan blijven er inderdaad niet zoveel jaren meer over.

Gemotiveerd blijven kan ook een bijkomende moeilijkheid worden. Vingegaard ligt immers op schema om de Giro te winnen. Dat zou betekenen dat hij op het einde van deze week zowel de Tour, de Giro als de Vuelta heeft gewonnen. Dat is eigenlijk het maximale wat een ronderenner als Vingegaard kan bereiken in het wielrennen.

Vingegaard ziet wel nog genoeg doelen

"Maar ik zie nog altijd doelen voor daarna", stelt hij iedereen gerust. "Ik heb bijvoorbeeld nog niet alle rittenkoersen van een week gewonnen." Die zijn dan toch een tikkeltje minder belangrijk dan de grote ronden, maar het is goed dat Vingegaard zich ook voor die wedstrijden nog kan opladen. 

