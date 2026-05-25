Veerkracht van Van Aert doet Plugge alweer dromen van iets groots met Visma-Lease a Bike

Kevin Vanbuggenhout
Richard Plugge heeft al vaak met eigen ogen kunnen zien tot wat Wout van Aert allemaal in staat is. Een Van Aert op het toppunt van zijn kunnen zou ook weer van waarde kunnen zijn voor Jonas Vingegaard in de Tour. Plugge spreekt zijn geloof uit dat Vingegaard Tadej Pogačar kan verslaan.

Dat doet de directeur van Visma‑Lease a Bike in een column in WielerFlits Magazine. De Nederlander omschrijft hoe hij de recente overwinning van Van Aert in Parijs‑Roubaix ziet. "De veerkracht had het na de zege van Wout opnieuw gewonnen van de tegenspoed." Een verwijzing naar alle pech die Van Aert al heeft moeten trotseren in zijn carrière.

Zijn overwinning in Roubaix is een bewijs dat je die pech kunt overwinnen. Die weerbaarheid is binnen Visma‑Lease a Bike niet alleen bij Van Aert te zien. "De komende Tour de France sluit Wout aan bij dat andere toonbeeld van veerkracht: Jonas Vingegaard." Altijd blijven terugknokken: dat hebben beide ploeggenoten dus gemeenschappelijk.

Plugge denkt dat Pogacar te kloppen is

Wat ze ook met elkaar gemeen hebben: zij waren er verantwoordelijk voor toen Pogacar voor het laatst niet de eindzege in de Tour behaalde. "Zowel Jonas als Wout hebben in eerdere edities aangetoond dat de beste renner van dit moment te verslaan is. Door de handen ineen te slaan en diepe dalen te overwinnen, zijn ze op het toppunt van hun kunnen."

Plugge spreekt dus vertrouwen uit in de vorm en mentaliteit van Van Aert en Vingegaard. "Hopelijk balt die gezamenlijke veerkracht zich in de komende Tour de France samen tot kryptoniet, zoals één van de personen uit het management van UAE Emirates‑XRG het verwoordde." Plugge wil met zijn gouden tandem Pogacar op de knieën krijgen.

Pogacar schakelde nog tandje hoger na Tour-zeges Vingegaard

In 2022 veroverde Vingegaard voor het eerst in zijn carrière de gele trui aan het einde van de Tour de France. Een jaar later deed de Deen dit kunstje opnieuw, telkens met ook een belangrijke rol voor Van Aert. In de jaren daarna haalde Pogacar echter een hoger niveau: de Sloveen was de beste in 2024 en 2025.

Van Aert heeft de smaak nu helemaal te pakken en klopt zichzelf op de borst

14:50
