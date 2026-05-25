Vingegaard krijgt stevig advies voor slotweek: "Als hij in topvorm naar de Tour wil..."

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Vingegaard krijgt stevig advies voor slotweek: "Als hij in topvorm naar de Tour wil..."
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Jonas Vingegaard heeft de Giro stevig in zijn greep en lijkt enkel nog te moeten verdedigen in de slotweek. Ex-renner Michael Boogerd ziet dat echter anders, met het oog op de Tour de France over iets meer dan een maand.

Er staan in de Giro van 2026 nog zes ritten op het programma, met nog drie aankomsten bergop. Jonas Vingegaard won de eerste drie aankomsten bergop en lijkt op weg naar een verwachte eindzege in de Giro. 

De Deen heeft een voorsprong van 2'26" op Afonso Eulalio, maar de Portugees zal wellicht nog tijd en plaatsen verliezen in de slotweek. En dus moet er vooral gekeken worden naar Felix Gall, die derde staat op 2'50". 

De Oostenrijker werd al drie keer tweede achter Vingegaard en is de tweede beste klimmer in de Giro, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij in de slotweek nog bijna drie minuten kan goedmaken. Ex-renner Michael Boogerd ziet het ook niet gebeuren. 

Boogerd ziet Vingegaard nog beter worden

"Vingegaard gaat alleen nog maar beter worden", zegt hij bij Kop over Kop. "Ik ben heel benieuwd of hij zo gaat koersen als Tadej Pogacar twee jaar geleden deed in de Giro. Hij liet helemaal niets liggen."

Pogacar pakte in 2024 nog twee ritzeges in de slotweek, waardoor hij zes ritten in totaal won. De Sloveen breidde zijn voorsprong op de tweede ook nog uit met bijna drie minuten, waardoor hij met net geen tien minuten voorsprong won. 

Lees ook... Koers LIVE: Vingegaard heeft een heel duidelijk idee over potentieel afscheid van het wielrennen

Moet Vingegaard blijven aanvallen met oog op de Tour?

Voor Vingegaard lijkt het in de slotweek van de Tour dus vooral aan te komen op verdedigen, maar dat vindt ex-prof Michael Boogerd geen goed idee. "Hij moet zichzelf blijven uitdagen om in topvorm naar de Tour de France te gaan."

Vingegaard wil voor de derde keer de Tour winnen, na zijn winst in 2022 en 2023. De Deen hoopt door het rijden van de Giro ook beter in vorm te zijn in de Tour, zijn wattages zouden ook hoger liggen in zijn tweede grote ronde van het jaar.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Koers LIVE: Vingegaard heeft een heel duidelijk idee over potentieel afscheid van het wielrennen

Koers LIVE: Vingegaard heeft een heel duidelijk idee over potentieel afscheid van het wielrennen

13:50
Zware slotweek en opvallend verleden: Vingegaard moet nog veel overwinnen om de Giro te winnen

Zware slotweek en opvallend verleden: Vingegaard moet nog veel overwinnen om de Giro te winnen

12:35
Eerste dag in de roze trui: Jonas Vingegaard klaagde stevig bij de jury

Eerste dag in de roze trui: Jonas Vingegaard klaagde stevig bij de jury

09:05
Uitspraak van Tom Pidcock moet Mathieu van der Poel veel zorgen baren

Uitspraak van Tom Pidcock moet Mathieu van der Poel veel zorgen baren

11:45
Tim Merlier spreekt ex-baas Lefevere tegen: "Patrick weet dat ook wel"

Tim Merlier spreekt ex-baas Lefevere tegen: "Patrick weet dat ook wel"

10:00
"Echt bullshit" & "Geen woorden voor": peloton misnoegd over invloed van motoren in de Giro

"Echt bullshit" & "Geen woorden voor": peloton misnoegd over invloed van motoren in de Giro

08:20
🎥 Jury van de Giro is onverbiddelijk en zet Italiaan uit de Giro na kopstoot

🎥 Jury van de Giro is onverbiddelijk en zet Italiaan uit de Giro na kopstoot

07:25
Alexander Kristoff gaat mooie nieuwe uitdaging aan in het wielrennen

Alexander Kristoff gaat mooie nieuwe uitdaging aan in het wielrennen

07:00
Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

14:49
"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

15:50
Tour-deelname of niet? Jordi Meeus heeft belangrijk nieuws

Tour-deelname of niet? Jordi Meeus heeft belangrijk nieuws

18:30
🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

24/05
Tom Pidcock pakt uit op de mountainbike, Belgisch succes in Duinkerke

Tom Pidcock pakt uit op de mountainbike, Belgisch succes in Duinkerke

17:55
Koers LIVE: de sprintersploegen laten zich verrassen! Fredrik Dversnes profiteert

Koers LIVE: de sprintersploegen laten zich verrassen! Fredrik Dversnes profiteert

17:16
Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

16:25
Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

15:20
Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d’Italia

Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d’Italia

24/05
Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

24/05
Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

24/05
38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

24/05
Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

24/05
"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

24/05
Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

24/05
Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

24/05
Roze trui Eulalio beseft hoe laat het is en spreekt klare taal over Vingegaard

Roze trui Eulalio beseft hoe laat het is en spreekt klare taal over Vingegaard

23/05
Moet Soudal Quick-Step panikeren? Paul Magnier is paarse puntentrui na twee weken kwijt

Moet Soudal Quick-Step panikeren? Paul Magnier is paarse puntentrui na twee weken kwijt

23/05
🎥 LIVE Koers: Vingegaard slaat dubbelslag, Dewulf grijpt naast net zege

🎥 LIVE Koers: Vingegaard slaat dubbelslag, Dewulf grijpt naast net zege

23/05
🎥 "Sindsdien won hij Parijs-Roubaix": Van Aert duikt op in vlog en ploegmaat schaamt zich

🎥 "Sindsdien won hij Parijs-Roubaix": Van Aert duikt op in vlog en ploegmaat schaamt zich

23/05
Wereldkampioen geeft Van der Poel advies over mountainbiken: "Als hij succesvol wil zijn..."

Wereldkampioen geeft Van der Poel advies over mountainbiken: "Als hij succesvol wil zijn..."

23/05
"Alleen maar respect voor": Lefevere gaat tegen de stroom in over wereldtopper

"Alleen maar respect voor": Lefevere gaat tegen de stroom in over wereldtopper

23/05
Wat zou Evenepoel nu denken? Ploegmaat doet onverwachte uitspraak over de Tour

Wat zou Evenepoel nu denken? Ploegmaat doet onverwachte uitspraak over de Tour

23/05
De ambitie is duidelijk: Vingegaard en Visma-Lease a Bike houden zich niet meer in

De ambitie is duidelijk: Vingegaard en Visma-Lease a Bike houden zich niet meer in

23/05
Moet Vingegaard zich zorgen maken? Bruyneel ziet zwakte bij Visma-Lease a Bike

Moet Vingegaard zich zorgen maken? Bruyneel ziet zwakte bij Visma-Lease a Bike

23/05
Lotto-Intermarché is heel eerlijk over Jarno Widar en vergelijking met toptalent Paul Seixas

Lotto-Intermarché is heel eerlijk over Jarno Widar en vergelijking met toptalent Paul Seixas

23/05
"Heel ongepast": organisatie van de Giro haalt stevig uit naar organisatie van de Tour

"Heel ongepast": organisatie van de Giro haalt stevig uit naar organisatie van de Tour

23/05
Toon Aerts weet waar het fout liep in jacht op ritzege én onthult ook waar hij schrik van heeft

Toon Aerts weet waar het fout liep in jacht op ritzege én onthult ook waar hij schrik van heeft

23/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Jordi Meeus Marc Reef Patrick Lefevere Victor Campenaerts Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thymen Arensman Tim Merlier Dylan Groenewegen Jarno Widar Enric Mas Nicolau Sepp Kuss Annemiek Van Vleuten Johan Bruyneel Alexander Kristoff Gianni Vermeersch Yara Kastelijn Remco Evenepoel Thomas Pidcock

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved