Vingegaard krijgt stevig advies voor slotweek: "Als hij in topvorm naar de Tour wil..."

Jonas Vingegaard heeft de Giro stevig in zijn greep en lijkt enkel nog te moeten verdedigen in de slotweek. Ex-renner Michael Boogerd ziet dat echter anders, met het oog op de Tour de France over iets meer dan een maand.

Er staan in de Giro van 2026 nog zes ritten op het programma, met nog drie aankomsten bergop. Jonas Vingegaard won de eerste drie aankomsten bergop en lijkt op weg naar een verwachte eindzege in de Giro.

De Deen heeft een voorsprong van 2'26" op Afonso Eulalio, maar de Portugees zal wellicht nog tijd en plaatsen verliezen in de slotweek. En dus moet er vooral gekeken worden naar Felix Gall, die derde staat op 2'50".

De Oostenrijker werd al drie keer tweede achter Vingegaard en is de tweede beste klimmer in de Giro, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij in de slotweek nog bijna drie minuten kan goedmaken. Ex-renner Michael Boogerd ziet het ook niet gebeuren.

Boogerd ziet Vingegaard nog beter worden

"Vingegaard gaat alleen nog maar beter worden", zegt hij bij Kop over Kop. "Ik ben heel benieuwd of hij zo gaat koersen als Tadej Pogacar twee jaar geleden deed in de Giro. Hij liet helemaal niets liggen."

Pogacar pakte in 2024 nog twee ritzeges in de slotweek, waardoor hij zes ritten in totaal won. De Sloveen breidde zijn voorsprong op de tweede ook nog uit met bijna drie minuten, waardoor hij met net geen tien minuten voorsprong won.



Moet Vingegaard blijven aanvallen met oog op de Tour?

Voor Vingegaard lijkt het in de slotweek van de Tour dus vooral aan te komen op verdedigen, maar dat vindt ex-prof Michael Boogerd geen goed idee. "Hij moet zichzelf blijven uitdagen om in topvorm naar de Tour de France te gaan."

Vingegaard wil voor de derde keer de Tour winnen, na zijn winst in 2022 en 2023. De Deen hoopt door het rijden van de Giro ook beter in vorm te zijn in de Tour, zijn wattages zouden ook hoger liggen in zijn tweede grote ronde van het jaar.