Zware slotweek en opvallend verleden: Vingegaard moet nog veel overwinnen om de Giro te winnen

De trilogie van Jonas Vingegaard in de grote rondes is bijna compleet, maar dan moet de Deen wel nog de lastige slotweek in de Giro overleven. En die zorgde de voorbije jaren al vaak voor verrasingen.

Met een voorsprong van 2 minuten en 26 seconden op Afonso Eulalio begint Jonas Vingegaard aan de slotweek van de Giro. Al moet er vooral gekeken worden naar Felix Gall, al drie keer tweede na Vingegaard, die op 2 minuten en 50 seconden staat.

De Deen kan dinsdag met een comfortabele voorsprong aan de slotweek van de Giro beginnen. Het zwaartepunt van de Giro ligt wel in de derde week, met nog drie aankomsten bergop op zes etappes.

Lastige slotweek van de Giro

De 16de etappe komt dinsdag aan op de Cari (11,6 kilometer aan gemiddeld 8%), de 18de etappe van vrijdag is de koninginnenrit met zo'n 5.000 hoogtemeters op 151 kilometer met onderweg de Passo Giau (9,8km aan gemiddeld 9.3%) en de aankomst op Piani di Pezzè 5 km aan gemiddeld 9,7%).

De voorlaatste etappe op zaterdag is er nog eens een aankomst bergop, dan ligt de aankomst op de Piancavallo (14 kilometer aan gemiddeld 8%). Er zal dus nog heel veel geklommen moeten worden in de slotweek.

Roze trui wisselde vaak in slotweek van de Giro

Jonas Vingegaard was de afgelopen twee weken de sterkste bergop, de Deen won de drie ritten die al eindigden op een aankomst bergop. Toch mag hij nog niet op zijn twee oren slapen, want in de roze trui staan op de laatste rustdag is in de Giro geen garantie op eindwinst.



Lees ook... Koers LIVE: Vingegaard heeft een heel duidelijk idee over potentieel afscheid van het wielrennen›

De afgelopen tien jaar is de roze trui in de slotweek van de Giro nog zes keer van schouders veranderd. Het overkwam Steven Kruijswijk (2016), Simon Yates (2018), Joao Almeida (2020), Richard Carapaz (2022), Bruno Armirail (2023) en Isaac Del Toro (2025).

Yates nam revanche op de Finestre

Vorig jaar reed Simon Yates een onopvallende Giro, maar de Brit sloeg op de voorlaatste dag wel toe op de Colle delle Finestre. Hij profiteerde van de rivaliteit tussen Del Toro en Carapaz en veroverde de roze trui.

Yates nam zo revanche voor zijn eigen instorting van 2018. De Brit droeg toen lang de roze trui, maar in de 19de etappe had hij een offday op de Colle delle Finestre en verloor in die etappe meer dan 38 minuten.

Chris Froome pakte uit met een solo van 80 kilometer en hield Tom Dumoulin van zijn tweede opeenvolgende eindzege in de Giro. Er kan dus nog veel gebeuren in de slotweek van de Giro.

Voltooit Vingegaard trilogie met eindwinst in de Giro?

Een instorting van Vingegaard in de slotweek, dat zal wellicht niet meer gebeuren. De Deen heeft intussen genoeg ervaring in grote rondes, de Giro is zijn negende grote ronde in zijn carrière.

In zijn laatste zeven grote rondes werd Vingegaard telkens eerste of tweede. Hij won de Tour van 2022 en 2023 en vorig jaar de Vuelta. In de Tour werd hij tweede in 2021, 2024 en 2025, net als in de Vuelta van 2023.

Vingegaard heeft de beste kaarten in handen om zijn vierde eindzege in een grote ronde te pakken en zijn trilogie te voltooien. Of dat ook lukt, zal zaterdag rond 18u duidelijk zijn na de laatste bergrit.