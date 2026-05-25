Kevin Vanbuggenhout
🎥 Giro-renner voor kopstoot uit koers genomen, maar hij bijt fel van zich af: "Onrechtvaardig"
Zonder twijfel is de meest drastische maatregel die de Giro-jury dit jaar genomen heeft het uitsluiten van Enrico Zanoncello. De Italiaan werd uit koers gezet vanwege een kopstoot. Hij vindt zelf niet dat hij zich roekeloos gedragen heeft.

De 28-jarige Zanoncello werd uit koers gezet door zijn gedrag tijdens de sprint van de vijftiende etappe, de dag voor de tweede rustdag. In volle sprint deelde Zanoncello een kopstoot uit, waardoor een andere renner ten val kwam en moest hopen dat hij niet door andere collega's zou worden aangereden. De jury toonde zich onverbiddellijk.

Op basis van de beelden lijkt het een vanzelfsprekende zaak, maar Zanoncello komt zelf met een heel ander verhaal op Instagram. "Ik wilde nooit dat het zo zou aflopen", zweert de renner van Bardiani CSF 7 Saber om te beginnen. Zanoncello claimt dat hij eerst zelf ook een stevige kwak kreeg van een andere renner met de schouder.

Volgens Zanoncello dreigde hij hierdoor de controle over zijn fiets te verliezen en zag hij geen ruimte meer om een botsing te voorkomen. "De kopstoot was een gevolg van een poging om terug controle te krijgen over de situatie." Dat is duidelijk niet de interpretatie die de jury gevolgd heeft bij het bekijken van de beelden van de sprint.

"Ik vind het onrechtvaardig om te oordelen over wat er gebeurd is op basis van een kort filmpje", bijt Zanoncello van zich af. "Als je de volledige beelden bekijkt, zijn de dynamiek en de gebeurtenissen anders en duidelijker. Ik doe grotendeels afstand van de verantwoordelijkheid voor de val", klinkt het ferm. Hij wenst de betrokkenen wel een spoedig herstel.

Het komt tijdens grote ronden zelden voor dat renners uit koers worden gezet vanwege hun sprintgedrag,, maar het kan dus wél. Zanoncello is wat dat betreft in de voetsporen getreden van Mark Renshaw. De Australiër werd wegens gevaarlijk sprintgedrag ook uit de koers gezet in de Tour de France van 2010.

