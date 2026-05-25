Van Aert heeft de smaak nu helemaal te pakken en klopt zichzelf op de borst

Het gaat heel goed met Wout van Aert, mocht men zich dat afvragen. Hij heeft de smaak helemaal te pakken na zijn zege in de Marly Grav Race en is voorlopig niet van de offroadwegen weg te slaan.

Van Aert is in Spanje aan het trainen ter voorbereiding op het najaar. Met de Tour en de Vuelta wachten er nog twee grote rondes op hem. Voordat hij zichzelf weer tot het absolute uiterste dwingt in het wegwielrennen, geniet Van Aert momenteel van het rijden op offroadwegen. Dat deed hij ook al in de gravelkoers Marly Grav Race.

Van Aert won de gravelrace in Valkenburg ruim anderhalve week geleden. Die overwinning smaakte duidelijk erg zoet, en ook nu vindt Van Aert nog plezier in het rijden op gravelwegen. Dat blijkt uit de fietsrit die Van Aert zondag aflegde. De foto’s op zijn Strava-file tonen aan dat hij voornamelijk het gravel opzocht tijdens deze training.

Van Aert zondag zes uur op de fiets

"That was a proper immunity booster," schreef Van Aert bij de fietstocht van 181,9 kilometer. Van Aert ziet deze training dus als een soort immuniteitsbooster. In zes uur en zestien minuten overbrugde hij een hoogteverschil van 4022 meter. Van Aert passeerde onder meer Granada, de hoofdstad van de gelijknamige provincie.

Een dag later begeeft Van Aert zich opnieuw offroad, al is het deze keer een iets andere fietstocht. Hij heeft hiervoor zijn mountainbike van stal gehaald. Hij koestert geen ambities in het mountainbiken, maar dat maakt het niet minder plezierig. Ploegmaat Matteo Jorgensen vergezelde hem. "Nailed that plug," schrijft Van Aert deze keer.

Van Aert bekend voor zijn bijzondere Strava-titels

Van Aert staat bekend om op zijn Strava-pagina geregeld met bijzondere titels voor de dag te komen. Hij deelde er de gegevens van zijn zege in Parijs-Roubaix, maar geeft soms ook toe op Strava wanneer hij zich fysiek minder goed voelt. Iedereen kan een blik werpen op de records en trainingssegmenten van Wout.