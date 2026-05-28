Dankzij energie van Wout? Uitgesproken fan van Van Aert heeft nu ook zelf sportief succes beet

Of het nu in Vlaanderen is of elders: Wout van Aert heeft overal veel fans. Blijkbaar werkt zijn succes aanstekelijk. Vraag het maar aan Eder Sarabia.

We weten niet of het komt door het supporteren voor Van Aert, maar een van de fans van de wielrenner mag zelf de vuist ballen. Vorig jaar raakte bekend dat Eder Sarabia een fervent supporter is van Van Aert. Sarabia zit ook zelf in de topsport: de 45-jarige Spanjaard is trainer van voetbalclub Elche, een club die op het hoogste Spaanse niveau speelt.

Met andere woorden: Elche komt in actie in La Liga. Aan het begin van dit seizoen was Sarabia met een hecht huzarenstukje bezig, want zijn ploeg bleef in de eerste weken van de competitie verrassend lang ongeslagen. Daarna kwam Elche nog in zwaar weer terecht, maar het is toch gelukt om degradatie naar de Segunda División af te wenden.

Van Aert-fan houdt voetbalploeg nipt in La Liga

Elche eindigde de competitie met 43 punten en behaalde daarmee de 15e plaats. Mallorca, de nummer 18 in de stand en eerste degradant, had 42 punten. Het was dus razendspannend. Het mag echt wel als een succes beschouwd worden dat Sarabia Elche in La Liga kon houden. Elche is immers een club met bescheiden middelen.

"Elche moet serieus genomen worden", schrijft Sarabia op X om het te vieren. Een andere voetbaltrainer wenst hem proficiat. "Felicitaties aan Eder Sarabia. Iemand die fan is van Wout van Aert, verdient het om in de hoogste klasse te blijven. Daar bestaat geen enkele twijfel over", klinkt het. Zo werd Van Aert er toch weer bijgesleurd.

Felicidades de corazón a Eder Sarabia, un tío que es fan de Wout Van Aert tiene que estar en primera división si o si. https://t.co/EhapkfqM1n



— Fran Nieto (@FranNieto6) May 23, 2026

Die zit momenteel in een van de mooiste periodes van zijn carrière. Dat is een rechtstreeks gevolg van zijn overwinning in Parijs-Roubaix Ook in de gravelkoers Marly Grav Race was Van Aert de beste. Momenteel traint hij om hier nog een sterke Tour en Vuelta aan toe te voegen. Sarabia blijft best voor hem supporteren.