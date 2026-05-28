Ex-coach van Sagan houdt zich niet in over uniek Tour de France-plan van Evenepoel

Het fameuze plan van Remco Evenepoel om zich specifiek voor te bereiden op de Tour blijft tot de verbeelding spreken, juist vanwege de aparte aanpak. Nu laat ook een voormalige coach van Peter Sagan zich hierover uit.

Patxi Vila heeft immers nauw samengewerkt met de drievoudige wereldkampioen tijdens diens actieve carrière. Ondertussen is de Slovaak gestopt met koersen, maar Vila is anno 2026 ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar kan hij nu dus weer samenwerken met een andere vedette, namelijk Remco Evenepoel.

Diens volgende grote doel is de Tour. Aan motivatie ontbreekt het Evenepoel zeker niet. "Remco is zeer gemotiveerd", onderstreept Vila in een gesprek met La Dernière Heure. Vooral de weg naar de Tour verschilt van die van de meeste klassementsmannen. Evenepoel gaat immers geen andere rittenkoersen te rijden vóór de Tour.

Evenepoel moet fris aan de Tour-start komen

"In de afgelopen maanden hebben we gezien dat Remco een zeer hoog niveau kan bereiken zonder per se deel te nemen aan voorbereidingskoersen", legt Vila die beslissing uit. "We geven er de voorkeur aan om in een directe lijn naar de Tour toe te werken en we geloven in dit plan. Dit moet hem meer ontspannen en fris aan de start in Barcelona brengen."

Zonder Evenepoel worden Seixas en Del Toro de protagonisten in de Tour de l’Avenir, de voorbereidingskoers die vaak als test dient. "Je weet nooit hoe het zal gaan, of het er heel snel aan toe zal gaan of rustiger zal zijn. We willen de controle behouden over werkdruk, stimulansen, voortgang en schema. We willen hem tot op de millimeter voorbereiden op de Tour."

Evenepoel heeft al sterke uitslagen in 2026



Over zoveel mogelijk dingen controle houden: dat is het mantra bij Red Bull. Het is ook niet zo dat Evenepoel dit seizoen nog niets heeft laten zien. Hij won immers de Ronde van Valencia, werd vijfde in de Ronde van Catalonië en won de Amstel Gold Race. Die laatste koers is natuurlijk een klassieker en geen rittenkoers.