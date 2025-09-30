Hevig supporter van Wout van Aert scheert nu zelf hoge toppen in de topsport

Laten we zeggen dat Wout van Aert heel erg inspireert. In die mate dat een supporter van hem ook kan scoren in de topsport.

Wout van Aert heeft al een heel rijkelijk gevulde wielercarrière kunnen uitbouwen. In België en zeker in Vlaanderen is hij dan ook een immens populair, maar ook in het buitenland heeft Van Aert zijn fans. In Spanje is dat bijvoorbeeld het geval. Of dat te maken heeft met zijn deelnames aan de cross in Benidorm is niet meteen duidelijk.

Iedereen kan natuurlijk gewoon fan worden van Van Aert, vanwege zijn spontaniteit of zijn vechtlust. In ieder geval is Eder Sarabia een 'zotte fan van Wout van Aert', volgens sportcommentator Michael Van Vaerenbergh. Dat is alleszins wat Van Vaerenbergh schrijft op zijn account op het sociale mediaplatform X over de voetbaltrainer.

Van Aert-fan is zelf een veelbelovende trainer

De 44-jarige Sarabia is in het voetbal een jonge trainer die naam aan het maken is. Dat doet hij in eigen land als coach van Elche CF. Deze bescheiden club is onder zijn leiding na zeven speeldagen nog altijd ongeslagen. Alleen leider FC Barcelona kan nog altijd hetzelfde zeggen. Real Madrid niet meer: de Koninklijke verloor al één keer.

Jammer voor Thibaut Courtois, die zelf overigens ook een grote fan is en zeker al eens een kijkje komt nemen wanneer de Vuelta aankomt in Madrid. Dit jaar was dat niet mogelijk vanwege de pro-Palestijnse protesten. Ondertussen mag Sarabia in elk geval al bijzonder trots zijn op wat hij en zijn team hebben gepresteerd in La Liga.

Van Aert aandeelhouder bij sponsor Antwerp

Wout van Aert zal ook graag horen dat een fan van hem het zo goed doet in een andere sport. Van Aert heeft zich zelf geuit als een sympathisant van voetbalclub Antwerp, nadat hij minderheidsaandeelhouder werd van Heylen Vastgoed, een sponsor van Antwerp.