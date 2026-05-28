Minder druk, meer resultaat: Stuyven de gelauwerde man na sterk staaltje Wolfpack van Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step zal zich nog eens in de handen wrijven met het binnenhalen van Jasper Stuyven: een overstap die een schot in de roos blijkt te zijn. Vooral onder zijn impuls lijkt de transformatie tot een echte Wolfpack weer compleet.

Stuyven had de sleutel in handen om de 18e rit van de Giro tot een groepssprint te laten uitdraaien, met een goede afloop dankzij een ritzege van Paul Magnier. Bijna niemand had vooraf gedacht dat het een dag voor Magnier zou worden. "Het was niet het plan dat we in gedachten hadden, maar soms komt zo eentje ook uit", aldus Stuyven bij Eurosport.

De Leuvenaar had in zijn hoofd zitten wat er moest gebeuren als Magnier de laatste klim zou overleven. "Als hij er nog was, moesten we hem in de juiste positie brengen voor de laatste bocht, waar het naar links ging in een dalende lijn. Het was wat chaos, maar we vonden elkaar op het juiste moment." Het resultaat was navenant.

Op Magnier ingepraat

Er zijn geen lovende woorden genoeg voor de prestaties van Magnier. "Hij heeft een uitstekende koers gereden. Hij heeft de laatste dagen veel afgezien. Misschien loont het wel dat we de druk wat van de ketel haalden. Toen ploegen begonnen te controleren, praatten we op hem in om de klik te maken. Hij heeft het schitterend gedaan."

Datzelfde kan uiteraard gezegd worden over Stuyven. "Ik bedank Jasper voor de geweldige lead-out", erkent Magnier. De ontlading bij de aankomst wijst op een hechte teamspirit bij Soudal Quick-Step, een Wolfpack als het ware, met een belangrijke rol voor Stuyven om dat aan te sturen. Daarnaast spreken zijn persoonlijke resultaten nog eens voor zich.

Ook veel mooie uitslagen van Stuyven zelf

Lees ook... Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree›

Stuyven heeft dit jaar mooie ereplaatsen behaald in Milaan-Sanremo, In Flanders Fiels, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en enkele Giro-ritten. Soudal Quick-Step mag blij zijn dat ze hem in de rangen hebben. Hij zou het ook verdienen als er op persoonlijk vlak een kers op de taart volgt.