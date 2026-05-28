Koers LIVE: Van Kerckhove behoudt leiderstrui in Frankrijk, Geens in Giro-ontsnapping

Kevin Vanbuggenhout
Het is misschien een ultieme kans voor heel wat Belgische renners om zich te tonen vandaag. In de Giro staat de achttiende rit naar Pieve di Soligo vooral bekend als de rit over de befaamde 'Muro'.

In Frankrijk is de tweede rit in de Alpes Isère Tour reeds verreden. Een helling in de laatste vijf kilometer schudde het klassement behoorlijk door elkaar. In Bourgoin-Jailleu kwam er een fotofinish aan te pas om duidelijk te maken wie de sprint won in een groep van een kleine dertig man. De Fransman Lambert Wetzel was de snelste. De Zwitser Darbellay en de Deen Oxenberg maakten de top drie compleet. Er eindigden twee Belgen in de top tien: Bert Bolle werd vierde en Matteo Vanhuffel zevende. Matisse Van Kerckhove zat ook in die eerste groep en blijft dus leider.

Ondertussen wordt er op het hoogste niveau gekoerst in de Giro. Verrassend genoeg is er geen grote ontsnapping vertrokken in de zeventiende rit, maar Jonas Geens van Alpecin-Premier Tech is wel een van de vier aanvallers. Achter hen lijkt vooral Lidl-Trek te willen controleren in dienst van Ciccone, die dan in de finale op de 'Muro' zijn sprong moet maken. 

Toon Aerts verkondigde bij Sporza aan de start er klaar voor te zijn. "Gisteren was een kans en vandaag een grote kans om vooraan in de finale mee te doen. Het blijft wel een vraagteken wat het peloton gaat beslissen. Gaat er een grote groep vertrekken of is het een kleine groep en wordt er gecontroleerd? Als er een grote groep vertrekt, probeer ik er bij te zijn."

Aerts wil er echter niet al zijn kaarten op inzetten. Als het niet lukt om mee te glippen, is er nog niets verloren voor de veldrijder. "Anders hoop ik te kunnen sprinten in een uitgedund peloton. Ik houd me koest tot de eerste klim, om daar eventueel mee te springen. Anders is het alles op de finale", verkondigt de man die tweede finishte in Novi Ligure.

Stuyven bevreesd voor vroege klim

Van Jasper Stuyven weten we dat hij al lang jaagt op nog eens een ritzege in den grote ronde. "Het is een etappe die me moet liggen. Er zal veel afhangen van de start. De klim na twintig kilometer is niet per se in mijn voordeel om makkelijk mee te springen. Voorts is het op papier een mooie etappe." In de finale is het wel nog die 'Muro' als laatste hindernis.

"De 'muur' is een steile puist, steiler dan de Poggio. Eerst proberen mee te zijn." Bij Cycling Pro Net kwam ook Alec Segaert aan het woord en werd hij gevraagd naar zijn meest ideale scenario. "Het scenario dat ik wil zien is dat ik over de meet kom met mijn handen in de lucht. Het zal weer een hard gevecht worden voor de ontsnapping."

Segaert won al een keertje

Segaert gaat ervan uit dat de vlucht voorop blijft. En wat met die 'Muro'? "Ik zal zien wat de benen zeggen in de finale. Je kunt het een Vlaamse helling noemen, maar dan wat langer en steiler." Segaert heeft al een zege op zak in deze Giro. Aerts werd dus al een keer tweede, hetzelfde geldt voor Stuyven. 

