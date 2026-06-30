Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"
Foto: © photonews
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Zelfs binnen de ploeg van Mathieu van der Poel kunnen ze soms niet anders dan met bewondering kijken naar Tadej Pogačar. Denk bijvoorbeeld aan de eerste rit in de Ronde van Zwitserland, toen Pogačar het peloton verraste met een lange solo van ver.

Die dag onderstreepte hij nog maar eens dat hij de uitgesproken topfavoriet is voor de Tour de France. Tejay van Garderen haalt het verloop van die etappe aan in Beyond the Podium, de podcast van NBC. Van Garderen is assistent-ploegleider bij EF Education–EasyPost en was tijdens die rittenkoers aan de slag voor zijn ploeg.

De Amerikaan sprak in Zwitserland met zijn ex-ploegmaat Jens Keukeleire, die anno 2026 werkzaam is binnen de staf van Alpecin-Premier Tech. "Hij had Mathieu van der Poel in zijn ploeg. We dachten dat het een dag voor de klassementsmannen kon worden, maar het kon ook iets zijn voor renners als Alaphilippe en Van der Poel."

UAE nam over van Alpecin-Premier Tech

Alpecin-Premier Tech had dus duidelijke ambities. "Als ik Van der Poel in mijn ploeg had gehad, had ik hetzelfde gedaan als Jens. Hij liet zijn ploeg het eerste vlakke deel controleren, omdat hij dacht dat Van der Poel kans maakte om die rit te winnen. Vanaf de eerste klim nam UAE de koers over en begonnen ze vol door te trekken."

Al snel werd duidelijk welk type koers het zou worden. Renners als Eulalio en Tiberi moesten al vroeg lossen. "Pogačar keek rond en dacht: als niemand anders wil koersen, dan doe ik het wel. Het was een demonstratie van pure kracht. Daar komt nauwelijks tactiek bij kijken. Hij kan aanvallen op tachtig kilometer van de finish of het afmaken in een sprint."

Pogačar spreekt tot de verbeelding

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We hebben al vaker straffe prestaties van Pogačar gezien, zoals een 100 km lange solo op het WK of een aanval van meer dan 80 kilometer in Strade Bianche. Van Garderen deed het zelf niet onaardig met twee topvijfplaatsen in het Tour-klassement en een Giro-ritzege. Toch spreekt Pogi ook bij hem tot de verbeelding.

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