“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
| Reageer
“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Van alle commentatoren is José De Cauwer misschien wel de man die de voorbije jaren – of zeg maar decennia – het meeste indruk heeft gemaakt met zijn zegswijzen, uitspraken en analyses. We kijken de komende weken dan ook enorm uit naar wat hij allemaal gaat vertellen tijdens de Tour de France 2026.

“Eten drinken, eten drinken, eten drinken.” Het is maar een van de vele levenswijsheden die we de voorbije decennia van José De Cauwer leerden over wat er nu echt belangrijk is als je een koers gaat rijden of goed wil eindigen.

José De Cauwer is dé man van de uitspraken

De voorbije jaren bleef De Cauwer steeds verbazen met zijn uitspraken. Of het nu was bij Michel Wuyts of later bij Renaat Schotte? Altijd zit hij er los op met wat hij ogenschijnlijk allemaal uitkraamt. Want los van de bewoordingen: de analyses zijn vaak scherp en on point.

@cyclingworld.tt José de cauwer core part 2|| #josedecauwer #goat #cycling #cyclingworld #josedecauwercore ♬ origineel geluid - Cyclingworld

De Cauwer ziet vaak sneller dan zijn collega's wie er op kop rijdt, waarom een bepaalde renner iets doet of niet doet en hoe het gaat aflopen. Het maakt van De Cauwer een man om zo lang mogelijk van te genieten. En her en der ontstaan ondertussen natuurlijk samenvattingen en leuke momenten van De Cauwer van de laatste jaren, zo ook op TikTok.

Wat brengt de Tour de France 2026?

“Een heel lastig dink”, “Dan is het een nummer, ja. En een nummer is een nummer. En het is niet omdat een ander nummer niet tot een goed einde gebracht is dat een nummer geen nummer meer kan zijn”, … De uitspraken zijn legio. 

Meer zelfs: bij Sporza hebben ze al eens een filmpje gemaakt van José De Cauwer die zelf zijn eigen uitspraken uit het verleden moest aanvullen hier of daar. Om maar te zeggen dat de breedgerespecteerde analist en commentator bij iedereen opvalt met zijn uitspraken. En we kunnen alleen maar uitkijken naar de Tour de France 2026, want ook dat zal weer gensters slaan.

@sporza

Veel quotes van José zijn legendarisch, maar kan hij ze zelf nog aanvullen? #RVV #Wielrennen #josedecauwer

♬ origineel geluid - Sporza
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Jose De Cauwer

Meer nieuws

"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

10:30
Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

07:30
Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

08:30
Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

07:00
Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"

Tim Merlier moet iets toegeven over de Tour: "Daar word je niet gelukkig van"

19:30
Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"

Shari Bossuyt slaakt zucht van opluchting op BK: "Die twee waren sneller"

20:30
Nationaal kampioen, maar: "Ik hoop dat ik niet naar de Tour moet"

Nationaal kampioen, maar: "Ik hoop dat ik niet naar de Tour moet"

18:30
Paul Seixas doet concurrentie beven met monsterlijke Strava-training

Paul Seixas doet concurrentie beven met monsterlijke Strava-training

15:30
Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."

Lotte Kopecky weet waar het fout liep op het BK: "Als ik die inspanning niet doe ..."

17:00
Jordi Meeus geeft dé reden voor niet-selectie Tour

Jordi Meeus geeft dé reden voor niet-selectie Tour

13:30
Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

13:00
Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

28/06
UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

12:00
Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

11:00
UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

28/06
Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

28/06
Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

28/06
Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

27/06
Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

27/06
Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

27/06
Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

27/06
KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

27/06
🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

27/06
UPDATE TDF-selecties: Uno-X slikt fikse opdoffer voor de Tour

UPDATE TDF-selecties: Uno-X slikt fikse opdoffer voor de Tour

27/06
Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

27/06
Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

27/06
Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

27/06
Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

27/06
Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

27/06
Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

27/06
Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team

Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team

27/06
'Movistar shopt bij UAE en zorgt voor ongeziene miljoenendeal'

'Movistar shopt bij UAE en zorgt voor ongeziene miljoenendeal'

27/06
Nieuwe transferbom in het peloton? Deze ploeg wil van Seixas bestbetaalde renner ooit maken

Nieuwe transferbom in het peloton? Deze ploeg wil van Seixas bestbetaalde renner ooit maken

27/06
Eddy Planckaert maakt heel Vlaanderen nieuwsgierig met nieuw groot plan

Eddy Planckaert maakt heel Vlaanderen nieuwsgierig met nieuw groot plan

26/06
‘Fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike op de transfermarkt’

‘Fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike op de transfermarkt’

26/06
Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?

Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?

26/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Lotte Kopecky Tadej Pogacar Tim Merlier Primoz Roglic Eddy Merckx Sandrine Tas Patrick Lefevere Edoardo Affini Serge Pauwels Filippo Ganna Alan Peiper Christophe Laporte Maxim Van Gils Wout Van Aert Gregor Muhlberger Amaury Capiot Jasper Philipsen Jordi Meeus Kevin Hulsmans

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved