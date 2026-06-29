“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

Van alle commentatoren is José De Cauwer misschien wel de man die de voorbije jaren – of zeg maar decennia – het meeste indruk heeft gemaakt met zijn zegswijzen, uitspraken en analyses. We kijken de komende weken dan ook enorm uit naar wat hij allemaal gaat vertellen tijdens de Tour de France 2026.

“Eten drinken, eten drinken, eten drinken.” Het is maar een van de vele levenswijsheden die we de voorbije decennia van José De Cauwer leerden over wat er nu echt belangrijk is als je een koers gaat rijden of goed wil eindigen.

José De Cauwer is dé man van de uitspraken

De voorbije jaren bleef De Cauwer steeds verbazen met zijn uitspraken. Of het nu was bij Michel Wuyts of later bij Renaat Schotte? Altijd zit hij er los op met wat hij ogenschijnlijk allemaal uitkraamt. Want los van de bewoordingen: de analyses zijn vaak scherp en on point.

De Cauwer ziet vaak sneller dan zijn collega's wie er op kop rijdt, waarom een bepaalde renner iets doet of niet doet en hoe het gaat aflopen. Het maakt van De Cauwer een man om zo lang mogelijk van te genieten. En her en der ontstaan ondertussen natuurlijk samenvattingen en leuke momenten van De Cauwer van de laatste jaren, zo ook op TikTok.

Wat brengt de Tour de France 2026?

“Een heel lastig dink”, “Dan is het een nummer, ja. En een nummer is een nummer. En het is niet omdat een ander nummer niet tot een goed einde gebracht is dat een nummer geen nummer meer kan zijn”, … De uitspraken zijn legio.

Meer zelfs: bij Sporza hebben ze al eens een filmpje gemaakt van José De Cauwer die zelf zijn eigen uitspraken uit het verleden moest aanvullen hier of daar. Om maar te zeggen dat de breedgerespecteerde analist en commentator bij iedereen opvalt met zijn uitspraken. En we kunnen alleen maar uitkijken naar de Tour de France 2026, want ook dat zal weer gensters slaan.



