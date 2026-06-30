"Evenepoel? Seixas? Meest zinderende deelnemersveld ooit verandert zo weinig in het Pogačar-tijdperk"

Het deelnemersveld van de Tour de France van 2026 belooft misschien wel het sterkste ooit te worden. Het is alleen zeer de vraag of dat überhaupt iets verandert in een tijdperk waarin Tadej Pogačar de koers zo nadrukkelijk naar zijn hand zet.

In de eerste plaats moeten we waarderen wat Pogačar en zijn rivaal Jonas Vingegaard allebei betekenen voor de geschiedenis van de Tour. In de afgelopen vijf edities eindigden ze telkens op de eerste twee plaatsen. Het zou een verrassing zijn als die trend in 2026 niet wordt voortgezet. Ze blijven voortdurend een bijzonder hoog niveau halen.

In het verleden waren er natuurlijk vaker hoofdrolspelers die in de Tour de France jaar na jaar met elkaar de strijd aangingen. Dat was eigenlijk in iedere generatie het geval. Pogačar is echter een fenomeen dat hooguit eenmaal per generatie opstaat en Vingegaard is er toch maar mooi twee keer in geslaagd om hem te verslaan.

Met Evenepoel en Lipowitz twee nummers 3 van de partij

Dit jaar staan ook Remco Evenepoel en Florian Lipowitz aan de start, het kopmansduo van Red Bull en de nummers drie van respectievelijk 2024 en 2025. De vier renners die in de afgelopen twee edities het Tourpodium haalden, zijn dus opnieuw van de partij. Vaak valt een van de best presterende renners uit de voorgaande edities voor de start weg.

Bij Decathlon CMA CGM denken ze dat het altijd nog indrukwekkender kan. De Franse formatie brengt toptalent Paul Seixas op negentienjarige leeftijd aan de start. De ontwikkeling van Seixas is nu eenmaal veel sneller verlopen dan verwacht. Denk bijvoorbeeld aan de Strade, waarin hij Del Toro in de slotkilometer achter zich liet.

Seixas toont karakter

Seixas had op dat moment zelf al een groot deel van het werk verricht. Daarna volgden de eindzege in de Ronde van het Baskenland en een overwinning in de Waalse Pijl. Na zijn val in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes is het wel afwachten hoe hij er fysiek voor staat. Het karakter dat hij daar toonde, bewees opnieuw dat hij uit het juiste hout is gesneden.



Lees ook... Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel›

Wat puur talent betreft, komt Seixas misschien wel het dichtst in de buurt van Pogačar sinds de doorbraak van de Sloveen. Isaac del Toro haalt die lat misschien net niet, maar blijft eveneens een uitzonderlijk talent dat al grote stappen heeft gezet. De Mexicaan kan misschien uitgroeien tot een nog sterkere luitenant dan João Almeida is of was.

Sterkste UAE ooit?

Het is bijzonder dat al dit talent zich op de startlijst van één Toureditie verzamelt. De aanwezigheid van Del Toro laat tegelijkertijd zien dat dit indrukwekkende deelnemersveld misschien niet eens zo veel aan de verhoudingen verandert. Pogačar kan mogelijk rekenen op de sterkste UAE-ploeg die hij ooit in de Tour tot zijn beschikking heeft gehad.

Naast Del Toro staan ook onder meer Brandon McNulty, Adam Yates, Felix Großschartner, Tim Wellens aan de start. Zij kunnen Pogačar in de bergen lang bijstaan, terwijl de andere renners op het vlakke en in de ploegentijdrit van grote waarde zijn.Uiteindelijk ligt de sleutel opnieuw bij Pogačar zelf en de Sloveen zegt beter dan ooit te zijn.

Pogacar lijkt klaar om concurrentie te versmachten

Zijn cijfers lijken hem geen ongelijk te geven. Hij blijft zich ieder jaar verbeteren. Dat is misschien wel zijn grootste kracht, zeker nadat hij de druk en gekte rond de Tour eerder even zat leek te zijn. Waarschijnlijk versmacht Pogačar de concurrentie opnieuw, hoe sterk en talrijk die ook is.