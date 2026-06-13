Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour

Wout van Aert moest de Tour Auvergne - Rhône-Alpes verlaten door een ontsteking in de wonde aan zijn elleboog. Onder meer de ploegentijdrit zou de oorzaak zijn, maar de Tour ziet José De Cauwer niet in gevaar komen.

Een wonde aan de elleboog dwong Wout van Aert vrijdag tot opgave in de Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Van Aert reisde weer terug naar België om zich te laten onderzoeken en er is wel degelijk sprake van een ontsteking aan de wonde.

Ploegentijdrit oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert?

Van Aert moet daardoor enkele dagen van de fiets blijven en lijkt maandag niet meteen te kunnen aansluiten bij de hoogtestage van zijn ploeg Visma-Lease a Bike in Tignes. En dat terwijl de Tour over slechts drie weken al van start gaat.

De ontsteking bij Van Aert zou er vooral gekomen zijn in de ploegentijdrit. Volgens Jef Van Den Bosch, de manager van Wout van Aert, zou het liggen in de beugel tijdens de opwarming en de ploegentijdrit zelf de irritatie verergerd hebben.

Dat meldde commentator Christophe Vandegoor tijdens de voorlaatste etappe van de Tour Auvergne - Rhône-Alpes bij Sporza. Vuil in de wonde zou dus niet de oorzaak zijn van de ontsteking van de wonde.

De Cauwer ziet Tour niet in gevaar komen voor Van Aert

José De Cauwer denkt echter niet dat de Tour van Van Aert in gevaar zal komen. "Zolang er geen grote fysieke schade is... Al is een paar dagen niet kunenn fietsen door die wonde nooit goed", stelde De Cauwer.



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"In het lichaam zal er dan toch een reactie zijn. Maar hij heeft veel ervaring en is een harde werker, het is iemand die alle inspanningen wil leveren die nodig zijn. En hij is een belangrijke man voor de ploeg."

"Wout van Aert is toch het uithangbord van Visma-Lease a Bike, ze gaan hem nodig hebben en moeten meenemen, heb ik het idee. Het zou wel heel straf zijn moest hij echt de Tour missen. Er zal vooral uit voorzorg gehandeld zijn richting de Tour."