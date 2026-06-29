Concrete problemen benoemd: De Gendt vindt het niet eerlijk wat Evenepoel overkomt

Remco Evenepoel kampt met een paar reële problemen die hem kunnen beletten om in de Tour de France hoger te mikken dan de derde plaats. Thomas De Gendt vreest dat zelfs zo'n knappe ereplaats voor sommigen niet voldoende zal zijn.

In een column voor De Gendt de torenhoge Belgische verwachtingen waarmee Evenepoel vaak wordt geconfronteerd. De Gendt maakt duidelijk wat hij zelf als een goede Tour van Remco beschouwt. "Als Remco derde kan worden in de Tour en de tijdrit wint, dan is dat goed voor hem", aldus de oud-renner. Zijn betoog komt erop neer dat het niet eerlijk is dat iedereen voortdurend verwacht dat Evenepoel wint. "Zelfs op het podium staan van een grote ronde, wat voor hem op dit moment het hoogst haalbare is, dat zou gewoon niet goed genoeg zijn. Voor sommige mensen is op dit moment alleen winnen goed genoeg en dat is best jammer." De Gendt schat Pogačar en Vingegaard als ronderenners een niveau hoger in. De hoge verwachtingen van Evenepoel in de grote rondes komen ook voort uit het feit dat hij in 2022 de Vuelta won. Het publiek verwacht vervolgens dat hij die prestatie herhaalt, maar het is niet eenvoudig om een grote ronde naar je hand te zetten. Het pijnpunt van Evenepoel ligt bergop. "Zijn probleem is dat wanneer Pogačar aanvalt, hij Remco in het rood kan dwingen en na een paar minuten explodeert hij." Een ander mogelijk probleem is het gedeelde kopmanschap bij Red Bull-BORA-hansgrohe. "Stel je voor dat Lipowitz iets te vroeg aanvalt op een klim en Remco mag niet achtervolgen, dan zit hij een beetje geblokkeerd." Dat zijn factoren die ervoor kunnen zorgen dat Evenepoel niet hoger kan mikken dan de derde plaats. Hij kan op de beklimmingen wel zijn eigen tempo rijden, maar dan kan het tijdverlies door de explosieve demarrages al zijn opgelopen. De derde plaats is bovendien de hoogste klassering die Evenepoel tot nu toe in de Tour behaalde. Dat deed hij in 2024." target="_blank">Cyclingnews hekelt De Gendt de torenhoge Belgische verwachtingen waarmee Evenepoel heel vaak wordt geconfronteerd. De Gendt maakt duidelijk wat hij zelf als een goede Tour van Remco beschouwt. "Als Remco derde kan worden in de Tour en de tijdrit wint, dan is dat goed voor hem", aldus de oud-renner.

Zijn betoog komt erop neer dat het niet eerlijk is dat iedereen voortdurend verwacht dat Evenepoel wint. "Zelfs op het podium staan van een grote ronde, wat voor hem op dit moment het hoogst haalbare is, dat zou gewoon niet goed genoeg zijn. Voor sommige mensen is op dit moment alleen winnen goed genoeg en dat is best jammer."

Evenepoel sleept Vuelta-zege met zich mee

De Gendt schat Pogačar en Vingegaard als ronderenners een niveau hoger in. De hoge verwachtingen van Evenepoel in de grote rondes komen ook voort uit het feit dat hij in 2022 de Vuelta won. Het publiek verwacht vervolgens dat hij die prestatie doortrekt, maar het is niet eenvoudig om een grote ronde naar je hand te zetten.

Het pijnpunt van Evenepoel ligt bergop. "Zijn probleem is dat wanneer Pogačar aanvalt, hij Remco in het rood kan dwingen en na een paar minuten explodeert hij." Een ander mogelijk probleem is het gedeelde kopmanschap bij Red Bull–BORA–hansgrohe. "Stel je voor dat Lipowitz iets te vroeg aanvalt op een klim en Remco mag niet achtervolgen, dan zit hij geblokkeerd."

Derde plek beste resultaat van Evenepoel in de Tour

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Dat zijn factoren die ervoor kunnen zorgen dat Evenepoel niet hoger kan mikken dan de derde plek. Hij kan op de beklimmingen wel zijn eigen tempo rijden, maar dan kan het tijdverlies door de explosieve demarrages al zijn opgelopen. De derde plaats is de hoogste klassering die Remco in de Tour behaalde. Dat deed hij in 2024.