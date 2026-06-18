Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland

Urska Zigart (AG Insurance-Soudal) verscheen gisteren aan de start van de eerste rit van de Ronde van Zwitserland en werd er knap zeventiende. In de tweede rit kende ze pech en kwam ze ten val, tonen beelden op sociale media.

Urska Zigart wilde ook in de tweede rit - met start en finish in Locarno - een goede prestatie neerzetten. Ze moest de kop in de finale echter laten gaan en raakte achterop met een groep.

Zigart komt ten val in de achtervolging

Op beelden op sociale media zien we hoe ze op kop van die groep zwaar tegen het asfalt smakt en even blijft liggen. Ook enkele andere rensters raken betrokken bij de val. AG Insurance-Soudal zou bevestigd hebben dat Zigart niet aan de finish zou geraakt zijn. Dat schrijft ProCyclingUK. Al zou ze later wel nog aan de uitslag toegevoegd zijn.

Volgens de genoemde bron zou ze ook afgevoerd zijn naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe zwaar ze eraan toe is. Zigart liet zich onlangs opmerken in de Giro d'Italia Women. Ze klom er goed mee en legde uiteindelijk beslag op de achtste plek in het eindklassement. Eerder dit seizoen werd ze ook al zesde in de Vuelta Femenina.

Dagzege voor Elisa Longo Borghini

De dagzege in de Ronde van Zwitserland was voor Elisa Longo Borghini. De Italiaanse kampioene kwam alleen binnen na een sterke afdaling. De Canadese Sarah Van Dam kwam als tweede binnen. Longo Borghini is ook de nieuwe leidster.