Zware tegenslag en hard verdict voor Gianni Vermeersch na valpartij: Belg heeft breuk opgelopen

Gianni Vermeersch hoopte om nu iets anders door te maken. Hij is slachtoffer van een valpartij geworden en het verdict is niet min: hij heeft een breuk opgelopen. Het zal tijd vergen om die volledig te laten herstellen.

Gianni Vermeersch heeft op zijn Instagrampagina teruggeblikt op het BK wielrennen. De tekst die hij erbij heeft geschreven, spreekt boekdelen. "Een zwaarbevochten BK eindigt met een zevende plaats. Tijdens een hele dag agressief koersen heeft een valpartij het verloop van de koers voor mij veranderd", meldt Vermeersch slecht nieuws.

Het is al onfortuinlijk genoeg dat hij in een kampioenschap ten val moet komen en dit een negatief effect had op zijn winstkansen. De vraag is na een valpartij ook altijd of er ernstige schade is. "Ik bleef achter met een gebroken rib. Het is niet de uitkomst waar ik op hoopte, maar ik ben blijven strijden tot aan de aankomst." Chapeau daarvoor.

Vermeersch reed BK nog uit

Het is inderdaad straf dat Vermeersch met een gebroken rib blijven koersen is en dan ook nog een toptiennotering uit de brand sleepte. "Nu is het tijd om te herstellen en te focussen op wat volgt." Dat is alleszins niet de Tour de France. Hoewel zijn naam wel circuleerde voor een mogelijke selectie, ging hij sowieso niet mee naar de Tour.

Vermeersch had in de voorjaarsklassiekers een belangrijke rol gespeeld in dienst van Remco Evenepoel en had dat in theorie ook kunnen doen in de Tour de France. Toen Red Bull-BORA-hansgrohe vorige vrijdag zijn Tourselectie bekendmaakte, bleek daar naast Remco slechts één andere Belg bij te zitten. Dat was klimmer Maxim Van Gils.





Herstelperiode voor Vermerersch

Voor Vermeersch was er dus geen ruimte. Achteraf gezien pakt dat nog niet zo slecht uit, want na het oplopen van een ribbreuk moet Vermeersch sowieso een herstelperiode inlassen. Daar kan de 33-jarige renner nu ook uitgebreid de tijd voor nemen. Ook onze redactie wenst hem een spoedig herstel.