Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

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Visma | Lease a Bike heeft ongetwijfeld de buik vol van alle tegenslagen. Het wegvallen van Wout van Aert voor de Tour de France was wellicht de grootste tegenvaller. Het is te hopen dat Edoardo Affini de Grand Départ wel haalt.

Sinds zijn zware valpartij tijdens het Italiaanse kampioenschap tijdrijden staat daar een vraagteken achter.Nog diezelfde avond kwam Visma | Lease a Bike met een enigszins geruststellende update. De ploeg benadrukte dat Affini nooit buiten bewustzijn was geweest en dat hij geen botbreuken had opgelopen. Dat was het belangrijkste nieuws.

Dat neemt niet weg dat Affini hard ten val kwam. De online beelden over de valpartij spraken boekdelen. Zoiets meemaken kort voor de Tour de France brengt een deelname natuurlijk in gevaar. Visma zal vurig hopen dat Affini kan starten, want hij is een belangrijke troef voor de ploegentijdrit in Barcelona op zaterdag 4 juli.

Dat is meteen de openingsdag van de Tour de France. Affini moet dus niet alleen medisch in staat zijn om aan de start te verschijnen, hij moet ook zijn rol als tijdritspecialist naar behoren kunnen vervullen. Visma heeft al de nodige klappen te verwerken gekregen. Begin dit jaar had de ploeg nog een Tourselectie voor ogen met Van Aert, Laporte en Simon Yates.

Affini zit opnieuw op de fiets na valpartij

Yates is inmiddels gestopt met wielrennen, terwijl Van Aert en Laporte door fysieke problemen ontbreken. Bij Affini is er wel sprake van een hoopgevend teken. Hij heeft op Strava de gegevens van een trainingsrit gedeeld. Affini zat na zijn val dus alweer op de fiets. Hij legde maandagochtend 72,5 kilometer af en deed daar net geen twee uur over.

Het was nog geen bijzonder lange training. Hoe moet dat signaal worden geïnterpreteerd? Is het toch hoopgevend, of komt de Tour te vroeg om nog wedstrijdfit te raken? Als het eerste scenario werkelijkheid wordt, mag Affini zich binnenkort opmaken voor zijn tweede deelname aan de Tour, na zijn debuut in 2025.

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Edoardo Affini

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