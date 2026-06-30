Dumoulin zet Vingegaard en heel Visma | Lease a Bike met voeten op de grond: "Ze missen Van Aert maar..."

Wout van Aert zal de komende weken niet samen met Jonas Vingegaard op pad trekken, niet in de etappes en niet op de rustdagen. Dat maakt het voor de Deen opnieuw lastiger om zijn grote rivaal Tadej Pogačar te verslaan.

Bij Visma | Lease a Bike heeft men het vertrouwen in een goede afloop publiekelijk uitgesproken. Tom Dumoulin ziet echter niet direct meer redenen voor optimisme dan in voorgaande jaren. "Ik zie niet meer aanknopingspunten dan andere jaren", zegt Dumoulin in de NOS Wielerpodcast. "Ik zie wel een heel goede Vingegaard."

Tot daar het positieve nieuws. "Zijn ploeg gaat natuurlijk wel gemankeerd naar de Tour. Ze missen Wout van Aert, maar ook nog een aantal andere belangrijke renners." Laporte is afwezig en ook over Affini bestaat nog onzekerheid. "Ze zullen een heel goed plan smeden om te proberen Pogačar van de zege te houden, maar Pogačar blijft voor mij de topfavoriet."

Waanzinnige Pogačar

"Ik denk dat Visma | Lease a Bike dat zelf ook wel zo inschat", vervolgt Dumoulin. "Alleen betekent dat niet dat je geen kans maakt." Op basis van de beschikbare informatie moet ook worden vastgesteld dat Pogačar opnieuw een stap heeft gezet. "Het is waanzinnig wat Pogačar dit jaar laat zien", aldus Dumoulin. Hij is onder de indruk.

De oud-renner hoeft niet ver terug te gaan in de tijd. "In de Ronde van Zwitserland rijdt hij op dag één bijna per ongeluk het peloton oop vijf minuten. Waar hebben we dat nog gezien?" Van Pogačar is bekend dat hij de laatste jaren een completere renner is geworden. Hij presteert het hele seizoen op topniveau in uiteenlopende wedstrijden.

Vingegaard even sterk als in de Giro?

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Vingegaard is meer een pure ronderenner, maar heeft ook de kunst om zich perfect voor te bereiden op een grote ronde onder de knie. In de Giro van dit jaar bleek hij nog meer overschot te hebben naarmate de koers vorderde. Toch blijft de vraag of hij Pogačar in de Tour opnieuw kan kloppen.